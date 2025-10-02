CCTV4: el mundo está invitado a la gala del Festival del Medio Otoño CMG 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

-CCTV4: Patrimonio y armonía bajo la luna llena, el mundo está invitado a la gala del Festival del Medio Otoño CMG 2025

PEKÍN, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Este año, para su Gala del Festival del Medio Otoño, China Media Group le invita a Deyang, en el suroeste del país, una ciudad donde la tradición ancestral se fusiona con una visión de futuro de alta tecnología.

En medio del impresionante paisaje natural de la provincia de Sichuan, la gala contará con canciones antiguas y nuevas, centradas en el tema central del Festival: la nostalgia por el hogar y la reunión familiar en la noche de luna llena. En reconocimiento al reciente 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista, las interpretaciones de los nostálgicos clásicos Flowers of May, As Time Goes By y La Vie en Rose reforzarán el tema de los sentimientos compartidos por la humanidad de apreciar la paz y aspirar a un nuevo amanecer brillante. Para subrayar el poder de la música para unir al mundo, se presentará una innovadora fusión de The Moon Represents My Heart y Stand by Me de Ben E. King, interpretada por la banda ganadora de un Grammy Time for Three y el cantante chino Jike Junyi.

Deyang, como moderno centro de fabricación y puerta de entrada al antiguo reino de Shu y su misteriosa cultura Sanxingdui, es un lugar donde la tradición y la innovación no solo coexisten, sino que se refuerzan mutuamente. En un llamativo episodio diseñado para resaltar esta armonía, la gala recorrerá el Museo Sanxingdui en compañía de un robot que, al interactuar con los artefactos, creará un diálogo entre la fabricación inteligente de China y la civilización antigua.

La Gala del Festival del Medio Otoño de CMG 2025 se retransmitirá en todo el mundo a partir de las 20:00 horas (hora de Pekín) del 6 de octubre.

