CCTV4:Estreno de Etiqueta y Ceremonias Chinas: entendiendo China a través de la mirada de Li

PEKÍN, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ¿Qué reside en el corazón del espíritu chino? El programa cultural insignia de China Media Group para 2025, Etiqueta y Ceremonias Chinas, busca responder a esta pregunta en una sola palabra: Li, el concepto tradicional de etiqueta y decoro ritual.

La serie Etiqueta y Ceremonias Chinas se estrenará el 21 de noviembre a las 22.30 horas en CCTV-1 (Canal General), seguida de una emisión internacional más amplia en CCTV-4 (Canal Internacional Chino) a partir del 22 de noviembre a las 19:45. Esta innovadora serie invita a los espectadores a un viaje a través de 5.000 años de civilización china para explorar sus fundamentos culturales.

La serie de 11 episodios examina cómo Li ha moldeado el desarrollo personal, los valores familiares y las normas sociales a lo largo de la historia. Ofrece una visión profunda de los orígenes, la evolución y la relevancia actual de las tradiciones rituales y musicales de China. Visual y conceptualmente ambiciosa, la serie combina segmentos interactivos de estudio con documentales inmersivos grabados en exteriores. Tecnologías avanzadas, como decorados virtuales LED, efectos Visual Jockey en tiempo real e interacciones audiovisuales mediante TouchDesigner, brindan una experiencia visual rica e inmersiva que da vida al patrimonio ancestral.

Cerca de 50 invitados de honor —reconocidos académicos, artistas y personalidades del cine y la televisión— aportan sus perspectivas, convirtiendo esta serie en un verdadero evento cultural. Esta gran exploración de la cultura ritual china —que descifra el ADN conductual del pueblo chino y celebra el legado perdurable de Li— comienza la noche del 21 de noviembre.

