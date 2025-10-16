Publicado 16/10/2025 18:34
CCTV+:De los tambores de traqueteo a los tambores de samba: Historias de emprendimiento de la gente de Yiwu en Brasil

PEKÍN, 16 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- China es el mayor socio comercial de Brasil, y Brasil a su vez es el mayor socio comercial de China en Latinoamérica. Con la mejora de la posición de ambos países en la economía global, las relaciones bilaterales han experimentado un desarrollo muy rápido. Debido a ello, muchos empresarios de Yiwu, Zhejiang, son optimistas en lo que respecta a esta pujante región en Sudamérica; confiando en el "supermercado del mundo" - Yiwu, han iniciado su camino pionero en Brasil.

