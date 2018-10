COMUNICADO: Se celebra la Cumbre de Cooperación y Desarrollo de la industria del grafeno China-Europa de CIGIU

Publicado 02/07/2018 16:42:54 CET

Los miembros fomentan el desarrollo industrial del grafeno en China y Europa

PEKÍN, 2 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- Entre el 26 y el 28 de junio se celebró en Dresden, Alemania, la primera Cumbre de Cooperación y Desarrollo de la industria del grafeno China-Europa, durante la 8ª edición de la mayor muestra y congreso europeo sobre grafeno y materiales 2D de 2018. En la cumbre se mostraron los últimos avances de la tecnología del grafeno y se debatió sobre las perspectivas de desarrollo y las oportunidades de la industria. También se anunció la creación del Comité Asesor Científico para la Cumbre de Cooperación y Desarrollo de la industria del grafeno China-Europa y se lograron varios consensos.

La cumbre de tres días fue patrocinada, entre otros, por el comité organizador del congreso Graphene 2018 y por el sindicato internacional de la industria del grafeno de China (CIGIU, por sus siglas en inglés). La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el profesor Simon Xiao, miembro del Comité Científico Internacional del congreso Graphene, asesor de CIGIU y presidente de Qingdao DT Nanotechnology Co., Ltd, y por el profesor Stephan Roche, miembro del comité organizador del congreso Graphene 2018. Como copresidentes de la Cumbre estuvieron el profesor Antonio Correia, presidente del comité organizador del congreso Graphene 2018, y el profesor Francesco Bonaccorso, miembro del comité de formulación del programa de la Unión Europea Graphene Flagship y presidente del foro industrial del congreso Graphene 2018. También asistieron y participaron en la Cumbre el profesor Xinliang Feng, presidente de Materiales moleculares funcionales de la Universidad Tecnológica de Dresden, Ruxiang Ruan, vicepresidente ejecutivo de CIGIU, Thoroh de Souza, presidente del Instituto de Grafeno de Brasil, el profesor Gianaurelio Cuniberti, presidente de Ciencia de los Materiales y Nanotecnología de la Universidad Tecnológica de Dresden, y William Liu, secretario general de CIGIU, entre otros. En total, más de 100 personas, incluidos representantes de empresas de la industria mundial del grafeno y reconocidos expertos y académicos, participaron en la Cumbre.

Mingrong Wang, presidente del Grehar Emerging Industry Group Co., Ltd., el profesor Simon Xiao, presidente de Qingdao DT Nanotechnology Co., Ltd., y representantes de Shenzhen Kewyo High-tech Industry Development Co., Ltd. y otras organizaciones compartieron sus experiencias durante los debates temáticos.

Durante la Cumbre se creó el Comité Científico Asesor de la Cumbre de Cooperación y Desarrollo de la industria del grafeno China-Europa. La Cumbre supondrá un nuevo punto de arranque para la cooperación y el desarrollo de la industria del grafeno en China y Europa.

CONTACTO: CONTACTO: Li Shanshan, +86-159-0122-8162, lishanshan@cigiu.org