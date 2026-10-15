(Información remitida por la empresa firmante)

-Se celebra con éxito la Cumbre de Redes IP Inteligentes Net5.5G, destacando las redes IP seguras y resilientes como base para un nuevo crecimiento en la era de la IA

VIENA, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el Global Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2026, se celebró con éxito la Cumbre de Redes IP Inteligentes Net5.5G. Bajo el lema "Seguridad y resiliencia de redes: nuevo crecimiento inteligente para los operadores", GSMA Intelligence presentó a nivel mundial, por primera vez, su recién publicado libro blanco sobre ciberseguridad. El grupo ITU-T SG13 se asoció con WBBA para lanzar una iniciativa conjunta, instando a los operadores de todo el mundo a construir una infraestructura de red segura y resiliente, al tiempo que aprovechan la IA para implementar nuevos modelos de monetización empresarial y mitigar eficazmente los riesgos de seguridad emergentes en la era de la IA.

En la cumbre, representantes de ITU-T SG13 y AV-TEST analizaron la evolución del panorama de amenazas en el contexto del auge de la IA. Destacaron que la IA ha acelerado y amplificado la escala de los ataques, rompiendo el equilibrio tradicional entre la seguridad ofensiva y la defensiva. Por consiguiente, la seguridad y la resiliencia deben elevarse a la categoría de imperativo estratégico e integrarse desde la base en el diseño de la arquitectura de red.

GSMA Intelligence dio a conocer su "documento técnico sobre una arquitectura objetivo para la ciberseguridad de las telecomunicaciones", destacando dos pilares centrales esenciales para las redes de telecomunicaciones modernas: primero, Native Security enfatiza que la seguridad debe estar integrada en los elementos de la red, desde el diseño y la producción hasta el despliegue y la operación; luego, la defensa en profundidad proporciona protección multicapa basada en dominios contra amenazas complejas y persistentes. Además, el documento técnico emitió una alerta prospectiva sobre las amenazas de descifrado de la computación cuántica, señalando que los delincuentes recopilan y almacenan datos cifrados para su posterior descifrado. Por lo tanto, los operadores deben adoptar nuevos algoritmos de criptografía y prácticas de ciberseguridad que proporcionen resistencia a futuros ataques de computadoras cuánticas.

En respuesta, ITU-T SG13 y WBBA lanzaron conjuntamente la iniciativa "Construir juntos redes IP seguras y resilientes", alentando a los operadores globales a mejorar la seguridad y la resiliencia de la red para garantizar una alta confiabilidad y continuidad del servicio en la era de la IA.

Al considerar los desafíos, Leon Wang, presidente de la línea de productos de comunicación de datos de Huawei, señaló que la IA ha evolucionado de una herramienta de eficiencia a un motor de monetización de la red, y agregó que el crecimiento sostenido exige una base segura y resiliente. John Cai, vicepresidente de la línea de productos de comunicación de datos de Huawei, detalló posteriormente la solución NG WAN de Huawei mejorada.

Asimismo, representantes ejecutivos de importantes operadores globales compartieron sus hojas de ruta estratégicas y prácticas innovadoras en materia de resiliencia de la seguridad de red y redes autónomas. El presidente del IPv6 Forum entregó galardones a representantes destacados de los operadores y distinguió a la Autoridad Reguladora Nacional de Telecomunicaciones de Egipto (NTRA) con el premio "Pionero en políticas de resiliencia de redes nacionales". En palabras del ingeniero Shamroukh, presidente ejecutivo y consejero delegado de la NTRA, este reconocimiento premia "los esfuerzos sobresalientes en la construcción de redes IP resilientes y seguras, así como el impulso a iniciativas de seguridad infantil en línea". Estos reconocimientos reforzaron el consenso del sector sobre la necesidad de "garantizar la continuidad del servicio mediante la seguridad y la resiliencia, e impulsar el crecimiento empresarial a través de la inteligencia de red".

El éxito de esta cumbre no solo traza una clara trayectoria de evolución para la seguridad de las redes en la era de la IA, sino que también indica que las redes de telecomunicaciones globales están acelerando su transición hacia una nueva era inteligente, caracterizada por una alta calidad, una elevada seguridad y una gran resiliencia.

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