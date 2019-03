Se celebra en San Francisco la primera conferencia de desarrollo del líder cadenas de bloques de VeChain

Publicado 19/03/2019 8:01:34 CET

Acontecimientos más importantes: Presentación de productos y una experiencia envolvente de cadenas de bloques

SAN FRANCISCO, 19 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- VeChain, el líder en adopción empresarial de tecnología pública de cadenas de bloques, ha programado la fecha de su primera Cumbre VeChain para el 18 de abril de 2019. Se ha elegido el Festival Pavilion, Fort Mason, San Francisco, California como recinto.

https://mma.prnewswire.com/media/738233/Vechain_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/738233/Vechain_Logo.jpg]

La Cumbre, cuyo tema es "Crear transacciones de valor", se ha diseñado especialmente para juntar a desarrolladores, académicos profesionales, empresas emergentes, encargados de tomar decisiones en empresas e inversores de capital de riesgo para que colaboren, se asocien y creen soluciones que ofrezcan una transferencia de valor en la economía real. La Cumbre se representará y grabará a través de la cadena de bloques VeChainThor.

El evento, que dura un día y cubre muchos temas, seleccionará 3 sesiones bien diseñadas, donde los participantes disfrutarán de la rara oportunidad de embarcarse en una aventura tecnológica de cadenas de bloques única. Los visitantes podrán tocar y sentir la cadena de bloques VeChainThor a través de varias sesiones incluyendo presentación de productos VeChain, sesiones de experiencia y perspicacias y una experiencia envolvente de cadenas de bloques. El objetivo de la Cumbre es que los visitantes entiendan más sobre cómo las cadenas de bloques ayudan al mundo a ser mejor y que se sientan inspirados por el liderazgo de la cadena de bloques VeChainThor.

El evento empezará con "Building with VeChainThor (Creando con VeChainThor)", evento durante el que profesionales del equipo VeChain y oradores invitados célebres subirán al escenario para presentar las funcionales técnicas y las actualizaciones de la cadena de bloques VeChainThor. Los temas incluirán el apoyo que proporciona VeChain Foundation a desarrolladores empresariales, ya sean técnicos, finanzas, recursos humanos, legal y cumplimiento u otros campos relacionados con la implementación de tecnología de cadenas de bloque. Tras la primera sesión, "The Path to Enterprise Adoption (El camino para la adopción empresarial)" será testigo de la presentación de soluciones de cadenas de bloques empresariales de VeChain que todas las partes podrán aprovechar. También aparecerán oradores de los ecosocios dedicados de VeChain, tales como BMW, DNV GL y otros que compartirán sus perspicacias a la hora de adoptar soluciones de cadenas de bloques a nivel empresarial. La última sesión, antes del discurso de clausura, es "An Open Ecosystem (Un ecosistema abierto)" que incluye a oradores de proyectos prometedores dentro del ecosistema VeChain, tales como OceanEx, SafeHaven y más, donde la audiencia oirá como varios desarrolladores añaden valor al ecosistema.

La Cumbre también comparte el escenario con socios estratégicos tales como DNV GL y CREAM, socios técnicos tales como Totient y excelentes universidades e instituciones de investigación tales como Stanford University. También cuenta con miembros del próspero CREAMethod, una incubadora dedicada dentro del ecosistema, y miembros de empresas emergentes: DecentBet, Plair, OceanEx, SafeHaven y otras que presentarán pronto CREAM y VeChain.

Para más información, visita la página oficial de la Cumbre VeChain 2019: https://summit.vechain.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2405613-1&h=3864336824&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2405613-1%26h%3D718457359%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fsummit.vechain.com%2F%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fsummit.vechain.com&a=https%3A%2F%2Fsummit.vechain.com] o ponte en contacto con summit@vechain.com[mailto:summit@vechain.com].

Acerca de VeChain:

VeChain, que empezó en junio de 2015, tiene como objetivo conectar la tecnología de cadenas de bloques al mundo real ofreciendo una estructura de gestión exhaustiva, un modelo económico robusto e integración IoT. VeChain es pionera en aplicaciones prácticas usando tecnología pública de cadenas de bloques, con operaciones internacionales en Singapur, Luxemburgo, Tokio, Shanghái, París, Hong Kong y San Francisco.

Para obtener más información detallada, visita www.vechain.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2405613-1&h=4097966727&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2405613-1%26h%3D1893523629%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.vechain.org%2F%26a%3Dwww.vechain.org&a=www.vechain.org].

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/738233/Vechain_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2405613-1&h=3541520397&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2405613-1%26h%3D251871143%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F738233%2FVechain_Logo.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F738233%2FVechain_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F738233%2FVechain_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: press@vechain.com

Sitio Web: http://summit.vechain.com/