Se celebró el Foro de Diseño Innovador "Mejor diseño, mejor vida" de la Exposición Internacional de Importación de China

Publicado 10/11/2018

En la mesa redonda, Wang Min, como anfitrión y exrector de la Escuela de Diseño en la Academia Central China de Bellas Artes, habló con Ding Zuohong, presidente de la Cámara de Comercio de Mobiliario y Decoración de China (CFDCC), Wang Yongping, presidente de la Asociación Comercial Inmobiliaria de China, He Mai, diseñador destacado en Alemania, Yu Zhenwei, presidente adjunto del Instituto de Artes Visuales de Shanghái, Yu Jingyuan, presidente de Mengtian Group Co., Ltd., y Wu Xingjie, consejero delegado de AUPU Home Style Corporation Limited, entre muchos otros. Ellos analizaron y debatieron en profundidad las evoluciones futuras del contenido y del futuro desarrollo de "Respetando la propiedad intelectual y estimulando el poder original".

Todos los invitados a la mesa redonda coincidieron en que el consumo de China se ha ido actualizando, de la calidad a la marca, y ahora al "gusto". Por lo tanto, los elementos de innovación deberían añadirse en muchos aspectos para así satisfacer las necesidades de esta nueva era. Además, se debería mejorar la protección de los derechos de la propiedad intelectual ya que constituye una cuestión significativamente importante en todo el mundo y no solo en China.

De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el volumen de comercio entre países a través de las licencias comerciales basadas en la "tecnología patentada" se ha incrementado en numerosas ocasiones cada año. La "protección de los derechos de la propiedad intelectual" puesta de relieve en el foro de innovación de diseño es un gran apoyo para fomentar la cooperación internacional en servicios comerciales.

