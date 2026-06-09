(Información remitida por la empresa firmante)

-Celera Semiconductor adquiere SiliconGate, líder mundial en diseño de circuitos integrados analógicos con sede en Portugal

— El equipo de SiliconGate se expandirá para formar un centro de excelencia en diseño analógico —

SANTA CLARA, California, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Celera Semiconductor, el proveedor líder de circuitos integrados analógicos que utiliza la IA para reducir drásticamente el coste y el tiempo de desarrollo y suministro de circuitos integrados analógicos, anunció hoy la adquisición de SiliconGate, líder mundial en diseño y suministro de circuitos integrados analógicos con oficinas en Lisboa y Oporto, Portugal.

Celera presentó sus planes para expandir su presencia en Portugal mediante la adquisición, con el objetivo de crear un centro de excelencia mundial en diseño y producción analógica. Este plan incluye aprovechar las sólidas capacidades de diseño de SiliconGate y sus estrechas relaciones con universidades locales para conformar un equipo formidable que satisfaga la creciente demanda de la exclusiva capacidad de Celera para el diseño y la producción analógica asistida por IA.

"SiliconGate es un proveedor de renombre en servicios de diseño de gestión de energía. Durante casi dos décadas, han brindado estos servicios a importantes clientes en todo el mundo para diversas aplicaciones", declaró Patrick Brockett, consejero delegado de Celera Semiconductor. "Celera lleva tiempo colaborando con SiliconGate y estamos muy impresionados con el equipo y las capacidades de la empresa".

"Celera está experimentando una demanda explosiva de productos analógicos personalizados, y los talentosos ingenieros de SiliconGate nos ayudarán a ampliar nuestra capacidad", declaró la doctora Helen Song, vicepresidenta de diseño de Celera. "Pero igual de importante, al igual que Celera, el equipo de SiliconGate siente pasión por utilizar la IA para automatizar todo el proceso de desarrollo de productos. La incorporación de este equipo y su tecnología al nuestro acelerará nuestro progreso hacia un diseño analógico totalmente autónomo que nos permita atender a una gama más amplia de clientes".

"La tecnología analógica sigue siendo uno de los principales obstáculos en el diseño de semiconductores, ya que su rendimiento depende de la física continua de los dispositivos, los efectos parásitos del diseño, la variación de PVT y el juicio humano iterativo, en lugar de una abstracción digital precisa", afirmó Kenneth Safar, director general de Maverick Silicon, principal inversor de Celera. "El enfoque de Celera resulta atractivo porque transforma bloques de construcción analógicos validados en inteligencia de diseño reutilizable y con capacidad de búsqueda mediante IA. La incorporación de la amplia experiencia de SiliconGate en gestión de energía y señales mixtas debería ampliar la presencia de la empresa y acelerar el proceso desde la especificación hasta la IP analógica probada en silicio".

"Nos entusiasma unir fuerzas con Celera Semiconductor. Gracias a la trayectoria de SiliconGate, con más de 900 diseños de propiedad intelectual probados en silicio, y a la tecnología de IA patentada de Celera, nuestros equipos combinados pueden ofrecer exactamente los circuitos integrados analógicos que nuestros clientes necesitan", declaró Floriberto Lima, consejero delegado de SiliconGate. "La iniciativa de Celera transformará una industria multimillonaria y situará a Portugal a la vanguardia de este importante cambio".

Acerca de Celera Semiconductor

Celera Semiconductor está redefiniendo el futuro del diseño de circuitos integrados analógicos. Mediante la aceleración por software basada en su tecnología patentada Nesto™, la primera biblioteca de gemelos digitales de funciones analógicas del sector, Celera Semiconductor es pionera en ofrecer productos totalmente personalizados o estándar en una fracción del tiempo que requieren las empresas de semiconductores tradicionales. Con sede en Santa Clara, California, Celera colabora con proveedores líderes a nivel mundial para ofrecer soluciones analógicas de alto rendimiento y rentables a una velocidad sin precedentes. Maverick Silicon es el principal inversor de Celera.

Para obtener más información, visite www.celerasemi.com

Acerca de Maverick Silicon

Maverick Silicon es una firma de asesoría de inversiones centrada en empresas privadas de semiconductores en fase de crecimiento y oportunidades relacionadas. Se especializa en compañías que diseñan o producen chips, hardware, software o procesos que aceleran o potencian el rendimiento de la infraestructura subyacente a la inteligencia artificial. Maverick Silicon es una división de Maverick Capital, una gestora de activos global con 10.000 millones de dólares en activos bajo gestión.

Para obtener más información, visite www.mavericksilicon.com/

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