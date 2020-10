Celgard consigue el éxito en un tribunal de apelaciones de Reino Unido (1)

- Celgard consigue el éxito en un tribunal de apelaciones de Reino Unido, manteniendo el mandato contra las importaciones en Reino Unido de los separadores de batería de Senior durante el juicio

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 14 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Tras una audiencia de apelación celebrada el 29 de septiembre, el Tribunal de Apelación de Reino Unido desmintió el 9 de octubre la apelación de Senior en el Alto Tribunal de Reino Unido del juicio del 30 de julio, y de la orden del 6 de agosto, que concedía el mandato por medio del juicio en los términos buscados por Celgard que bloquean las importaciones de separadores de batería de Senior en Reino Unido por medio de un juicio. En su primera decisión para considerar la EU Trade Secrets Directive y las regulaciones domésticas equivalentes, el Tribunal de Apelaciones de Reino Unido mantuvo su decisión del Tribunal Superior de Reino Unido de conceder un mandato interino bajo las regulaciones para prevenir la importación de "artículos infractores" supuestos en Reino Unido. El rechazo del Tribunal de Apelaciones de la apelación de Senior apoya el juicio del Alto tribunal de Reino Unido a favor de Celgard, que no solo ha concedido los mandatos contra Senior, sino que además mantiene que Celgard ha establecido un caso argumentado en relación a que Senior ha utilizado sus secretos comerciales en el desarrollo y fabricación de separadores de batería y que Inglaterra era el foro adecuado para la disputa de las importaciones.

Celgard, LLC (Celgard), una filial de Polypore International, LP (Polypore), consiguió en primer lugar un mandato judicial interino ex parte contra Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. (Senior) el 7 de mayo. El 30 de julio, tras una audiencia completamente substantiva, el Tribunal Superior de Reino Unido dio su dictamen acerca de continuar con el mandato, y el 6 de agosto, realizó la orden correspondiente en los términos buscados por Celgard que bloqueaban las importaciones de los separadores de baterías de Senior en Reino Unido a través del juicio.

Anteriormente, el 2 de marzo, Celgard interpuso una demanda contra los demandados Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Senior-China), Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Estados Unidos) Research Institute (Senior-California), Xiaomin (Steven) Zhang, Sun Town Technology, Inc., Global Venture Development, LLC y Global Venture Development, Inc. (de forma colectiva, Global Venture) (de forma colectiva, los demandados WDNC) en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Carolina del Norte (WDNC) por malversación de secretos comerciales, prácticas comerciales injustas y engañosas y competencia injusta, conspiración civil, enriquecimiento injusto y conversión. La demanda WDNC alega que los demandados WDNC, incluyendo un antiguo empleado de Celgard, Xiaomin (Steven) Zhang, en la actualidad responsable tecnológico de Senior-China y que se cambió el nombre por el de Bin Wang bajo petición de Senior-China, malversó de forma intencionada e ilegal los secretos comerciales de Celgard y la información confidencial y sigue haciéndolo. Hay otras violaciones legales que se han alegado también. Consulte aquí el comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2947925-1&h=462190086&u=...].

De forma adicional, el 6 de agosto, Celgard interpuso una tercera demanda modificada contra los demandados, incluyendo a Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Estados Unidos) Research Institute (Senior-California), Farasis, y otros (de forma colectiva, demandados NDCA) por infracción de patente, abuso de contrato y abuso de cláusula implicada de buena fe y negocio justo en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California (NDCA). La tercera demanda modificada NDCA alega que los demandados NDCA infringieron la United States Reissued Patent RE47,520 de Celgard (la patente 520), anteriormente denominada United States Patent 6,432, 14 Oct. (la patente 586) - , y la United States Patent No. 6,692,867 de Celgard (la patente 867).

En septiembre de 2019, Celgard resolvió con éxito una demanda por infracción de patente contra Targray International. Consulte aquí el comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2947925-1&h=3660646315&u...]. Celgard además resolvió con éxito dos demandas en junio de 2019, contra MTI Corporation. Consulte aquí el comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2947925-1&h=3541460774&u...].

Celgard busca su caso de secreto comercial contra Senior en Reino Unido y Estados Unidos. La resolución con éxito en el tribunal de apelaciones de Reino Unido, el requisito interino del alto tribunal de Reino Unido y el éxito en el resultado de los casos de Targray y MTI solidifican la integridad de la propiedad intelectual (PI) de Celgard en relación a los secretos comerciales y separadores con recubrimiento y sin recubrimiento para las baterías de ión-litio. Celgard seguirá evitando la explotación injusta de su tecnología e IP para salvaguardar a sus activos y a sus clientes.

Acerca de Celgard y Polypore

Celgard se especializa en membranas microporosas de proceso seco recubiertas y sin recubrimiento utilizadas como separadores que son un componente importante de las baterías de iones de litio. La tecnología de separador de baterías de Celgard es importante para el rendimiento de las baterías de iones de litio para vehículos de accionamiento eléctrico, sistemas de almacenamiento de energía y otras aplicaciones.

Celgard, LLC es una filial de propiedad total de Polypore International, LP, una empresa de Asahi Kasei.

