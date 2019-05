Publicado 03/05/2019 8:01:23 CET

- Celgard demanda a Targray International por violación de la patente de sus separadores con cobertura cerámica, usados en las baterías de litio

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 3 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC ("Celgard"), filial de Polypore International, LP, ha interpuesto una demanda ante el Tribunal del distrito de EE. UU. del distrito norte de California contra Targray International de Canadá ("Targray"), distribuidora de diferentes separadores para baterías de litio. Más concretamente, Celgard interpone una demanda contra Targray por la distribución de separadores con cobertura cerámica fabricados por Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. ("Senior"), empresa radicada en Shenzhen (China).

https://mma.prnewswire.com/media/798399/PolyPore_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/798399/PolyPore_Logo.jpg]

La demanda alega que Targray ha violado la patente N.º 6.432.586 de EE. UU. de Celgard, emitida con respecto a un invento denominado "Separador para baterías de litio recargables de gran rendimiento". La patente objeto de la demanda afecta a los separadores con cobertura cerámica para baterías de iones de litio desarrollados por Celgard para las baterías de iones de litio recargables de gran rendimiento. La demanda pretende conseguir una medida cautelar que impida a Targray vender separadores fabricados por Senior u otros con cobertura cerámica para baterías que violen los derechos de la patente de Celgard, y que también requiere una compensación por daños y perjuicios.

En diciembre de 2018, Celgard interpuso dos demandas separadas contra MTI Corporation of California ("MTI"). La primera es una demanda por una patente presentada en California con el mismo número de patente (U.S. 6.432.586) solicitando reparo por parte de MTI por la venta de separadores con cobertura cerámica para baterías fabricados por Foshan Jinhui Hi-Tech Optoelectronic Material Co., Ltd. en China. La segunda demanda presentada en Carolina del Norte contra MTI por violación de derechos de marca registrada por la venta de separadores para baterías con cobertura cerámica no autorizados y falsificados con la marca registrada Celgard® y su etiqueta. Ambas demandas procuran un requerimiento judicial, además de una compensación por daños y perjuicios.

Celgard continuará emprendiendo las acciones que juzgue necesarias para evitar la explotación ilícita de sus activos de propiedad intelectual en su esfuerzo incansable por salvaguardar sus activos y su base de clientes.

Acerca de Celgard, LLCCelgard se especializa en el desarrollo, la fabricación y la comercialización de membranas microporosas de proceso por vía seca, con y sin cobertura, utilizadas como separadores en baterías de iones de litio que desempeñan un papel vital en el rendimiento, la vida útil y la seguridad de las baterías de litio. Los separadores de baterías de Celgard se utilizan en baterías de litio para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y otras aplicaciones especializadas.

Celgard es una filial de propiedad integral de Polypore International, LP. Visite www.celgard.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2452935-1&h=3913016905&u...]

Acerca de Polypore International, LPPolypore International, empresa del grupo Asahi Kasei, se especializa en membranas microporosas de ingeniería avanzada utilizadas en vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y sistemas energéticos de reserva para urgencias, automóviles, camiones, autobuses y carretillas elevadoras. Empresa internacional de tecnología avanzada con sede en Charlotte (Carolina del Norte), Polypore International tiene fábricas o puntos de venta en nueve países que dan servicio a seis continentes. Visite www.polypore.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2452935-1&h=1676565732&u...].

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/798399/PolyPore_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2452935-1&h=824070094&u=...]

CONTACTO: CONTACTO: CONTACTO DE PRENSA: Beth Kitteringham,polycorpcom@polypore.net, (704) 587-8596, www.polypore.com

Sitio Web: polypore.net/https://polypore.com/