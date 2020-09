Cell Signaling Technology es elegida Top Charitable Company en Massachusetts según el Boston Business Journal

DANVERS, Massachusetts, 24 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Cell Signaling Technology, Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2922077-1&h=2321485485&u....] (CST), compañía de tecnología de descubrimiento y principal proveedor de anticuerpos, kits y servicios, ha sido nombrada según el Boston Business Journal (BBJ) y por quinto año consecutivo 2020 Top Corporate Charitable Contributor en Massachusetts, durante la celebración de los Annual Corporate Citizenship Awards llevados a cabo el 10 de septiembre en Boston. CST se clasificó en el puesto 71 en Massachusetts entre las principales compañías caritativas, con una contribución total de 470.000 dólares para las organizaciones caritativas de MA. Los premios 2020 BBJ reconocen a las 107 principales compañías que han contribuido con más de 100.000 dólares a las organizaciones de Massachusetts en el año 2019.

Durante más de 20 años, los investigadores de los campos farmacéutico, de biotecnología y academia han confiado en CST por su experiencia demostrada biológica y técnica y nuestro éxito está directamente relacionado con las comunidades mundiales en las que vivimos y trabajamos. "Como científicos y ciudadanos, no podemos ignorar las conexiones importantes que tenemos con cada uno de los otros, nuestras comunidades locales y el planeta en general", explicó John Letcher, vicepresidente senior de recursos humanos mundiales de Cell Signaling Technology. "Es un orgullo haber sido reconocidos por el Boston Business Journal en lo que respecta a nuestras contribuciones con la Commonwealth of Massachusetts".

Las iniciativas caritativas de CST son parte de un objetivo más amplio de Corporate Social Responsibility que incluye compromisos con nuestro planeta, la educación científica, empleados, comunidades de los alrededores y las artes.

En CST, creemos en el poder de la ciencia, que nos ayuda a cumplir con algunos de los principales retos venideros. La ciencia es nuestra pasión, y nuestro objetivo es ayudar a los investigadores a descubrir respuestas para las preguntas más importantes relacionadas con la enfermedad que tiene el potencial de hacer crecer la calidad de vida para todo el mundo.

Acerca de CST

Cell Signaling Technology (CST) es una compañía privada de propiedad familiar fundada por medio de científicos que se dedica a proporcionar herramientas de investigación de alta calidad para la comunidad de investigación biomédica. Nuestros empleados realizan operaciones en todo el mundo desde nuestra sede de Estados Unidos sita en Massachusetts, además de nuestras oficinas en los Países Bajos, China y Japón.

