(Información remitida por la empresa firmante)

-CelluPro recibe la certificación EXCiPACT™ para la fabricación de medios de cultivo celular con calidad GMP, lo que fortalece sus capacidades globales de suministro para la biofabricación

YANTAI, China, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- CelluPro, empresa de biotecnología especializada en medios de cultivo celular sin suero y soluciones para bioprocesos, ha obtenido la certificación EXCiPACT™ GMP para materiales auxiliares farmacéuticos (PAM), convirtiéndose en el primer proveedor chino de medios de cultivo celular en recibir dicha certificación.

EXCiPACT™ es un esquema de certificación reconocido internacionalmente para materiales auxiliares farmacéuticos, que establece los requisitos de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) para los materiales utilizados en la fabricación biofarmacéutica. La certificación proporciona un marco independiente para evaluar la gestión de la calidad, los controles de fabricación, la trazabilidad y las prácticas de la cadena de suministro. Para los proveedores de medios de cultivo celular, la certificación EXCiPACT™ representa un estándar reconocido internacionalmente para la fabricación y la gestión de la calidad conforme a GMP.

Esta certificación refuerza aún más el sistema de calidad de CelluPro, que cumple con las GMP y que también cuenta con el respaldo de las certificaciones ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 22301, las cuales abarcan la gestión de la calidad, la gestión ambiental, la seguridad y salud ocupacional y la continuidad del negocio. En conjunto, estas certificaciones respaldan las prácticas de calidad y sostenibilidad de CelluPro al servicio de sus socios biofarmacéuticos en todo el mundo.

A medida que la innovación biofarmacéutica continúa expandiéndose, un número creciente de proyectos de desarrollo avanza desde la investigación inicial y el desarrollo de procesos hacia la fabricación clínica y comercial. Como resultado, los medios de cultivo celular se utilizan en una gama cada vez más amplia de actividades de desarrollo y fabricación, lo que genera una creciente demanda de medios que garanticen un rendimiento constante durante el desarrollo, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de calidad, escalabilidad, trazabilidad y normativas de la fabricación en etapas posteriores.

Con más de una década de experiencia en la formulación de medios de cultivo celular y bioprocesamiento inicial, CelluPro desarrolla productos para una amplia gama de aplicaciones biofarmacéuticas y procesos de cultivo celular. Su plataforma de fabricación respalda la producción de medios de cultivo celular desde el desarrollo de procesos hasta la fabricación clínica y comercial, con aplicaciones que incluyen la producción de proteínas recombinantes y anticuerpos basados en células CHO, la producción de proteínas y vectores virales basados en células HEK293, y la terapia celular y génica.

CelluPro ha brindado soporte a tres proyectos de fabricación comercial para socios MNC globales y cuenta con experiencia en el apoyo a productos biofarmacéuticos comercializados, tanto en la presentación de solicitudes ante la FDA BLA como ante la EMA.

A medida que la industria biofarmacéutica global continúa diversificando sus necesidades de desarrollo de procesos y fabricación, CelluPro está ampliando su capacidad de fabricación y suministro internacional para proporcionar a los fabricantes biofarmacéuticos de todo el mundo una fuente adicional de medios de cultivo celular con certificación GMP y una mayor flexibilidad en el abastecimiento global.

Obtenga más información sobre CelluPro y sus soluciones de medios de cultivo celular con certificación GMP: www.cellupro.com

CelluPro, Ltd.info@cellupro.com+86 535-3573434

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