Central eléctrica en el desierto de 560 MW equipada con módulos de la serie Trina Solar Vertex N 700W+

CHANGZHOU, China, 6 de septiembre de 2023/PRNewswire/ -- Trina Solar ha comenzado a suministrar módulos de la serie Vertex N 700W+ a la central eléctrica fotovoltaica de 560 MW en el condado de Xinghai, provincia de Qinghai. Se espera que la central entre en funcionamiento a finales de este año, con un rendimiento energético anual medio de unos 1.077 millones de kWh.

La planta, desarrollada y propiedad de Datang Qinghai New Energy Development Co Ltd, está ubicada en la nueva base energética de Hekatan, en el noreste del condado de Xinghai, a una altitud promedio de 3.200 metros, y es el primer proyecto de este tipo a gran escala en el condado.

El proyecto, ubicado en una meseta desértica, está sujeto a drásticas diferencias de temperatura y condiciones climáticas extremas, incluidos fuertes vientos y granizadas, y esto plantea grandes desafíos para la fiabilidad del módulo y el rendimiento energético. Por ese motivo, los módulos de la serie Vertex N 700W+ fueron una elección obvia para el proyecto.

Entre una escala total de 560 MW, Trina Solar suministra módulos de la serie Vertex N 700W+ de 488 MW equipados con tecnología avanzada de 210 mm y tecnología i-TOPCon Advanced tipo n. Los productos son reconocidos por su alta fiabilidad, alta eficiencia, alta potencia, alto rendimiento energético y su capacidad para reducir el LCOE, brindando más valor a los clientes.

El gran valor que ofrecen los módulos de la serie Vertex N 700W+ se puede ilustrar con la central eléctrica terrestre de 3,2 MW en el condado de Gonghe, provincia de Qinghai. Estos módulos pueden reducir significativamente los costes de instalación, componentes eléctricos y seguidores en comparación con otros módulos. En última instancia, los módulos de la serie Vertex N 700W+ pueden ahorrar 0,0424 RMB por vatio, lo que los hace un 5,8 % menos que otros módulos de tipo n. Además del valor superior en las centrales eléctricas montadas en tierra, los módulos de la serie Vertex N 700W+ también promueven aún más los beneficios ambientales.

Se están entregando lotes de módulos de la serie Trina Solar Vertex N 700W+ a la central fotovoltaica de 560 MW en Qinghai. Trina Solar ha sido el primero en lograr la producción en masa de módulos de la serie Vertex N 700W+ y seguirá mostrando el camino en la era de los 700W+.

