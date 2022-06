CENTRAL PARK TOWER ESTRENA EL CLUB PRIVADO MÁS ALTO DE LA HISTORIA

-CENTRAL PARK TOWER, EL EDIFICIO RESIDENCIAL MÁS ALTO DEL MUNDO, ESTRENA EL CLUB PRIVADO MÁS ALTO DE LA HISTORIA

El comisario de estilo de vida Colin Cowie y los chefs con estrellas Michelin crean una experiencia de vida elevada

NUEVA YORK, 22 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- La aclamada empresa inmobiliaria Extell Development Company ha presentado hoy oficialmente la esperada 100th Floor, la joya de la corona de la Central Park Tower, el edificio residencial más alto del mundo, con 179 apartamentos de gran lujo. Situada a más de 300 metros por encima de Billionaires' Row de Manhattan y como parte del Central Park Club del edificio, 100th Floor es el club privado más elevado de Nueva York y cuenta con espacios privados para comer y entretenerse.

"100th Floor de Central Park Tower no se parece a nada en el mundo y es lógico que esté situada en el rascacielos más importante de Nueva York", dijo Gary Barnett, fundador y presidente de Extell Development Company. "Además de las incomparables residencias, que ofrecen vistas infinitas, una arquitectura exquisita y una distribución elegante, Central Park Club es un elemento definitorio que eleva aún más la experiencia de vida de nuestros residentes".

Central Park Club es una oferta exclusiva que incluye 50.000 pies cuadrados de servicios y comodidades de guante blanco repartidos en tres plantas. Cada lugar ofrece una experiencia única complementada con un servicio de cinco estrellas. 100thFloor del club, de más de 2.000 metros cuadrados, ha sido diseñada por el célebre estudio de diseño internacional Rottet Studio, que también se ha encargado de los interiores residenciales del edificio. El espacio, meticulosamente diseñado, cuenta con un gran salón de baile con capacidad para más de 120 personas, un bar privado y un restaurante con menús de temporada elaborados por chefs con estrellas Michelin, y un salón de vinos y puros, todo ello con unas vistas únicas de 360 grados de Central Park, los ríos Hudson y East y el famoso horizonte de Manhattan.

Para aumentar el atractivo del Central Park Club, en una primera colaboración con un rascacielos de lujo, el asesor de estilo de vida y autor Colin Cowie ha creado una experiencia de vida a medida como comisario de estilo de vida y planificador de eventos exclusivos del edificio. Colin Cowie Lifestyle es el operador de alimentos y bebidas de la Central Park Tower y proporciona servicio en todo el Central Park Club. El club también cuenta con experiencias gastronómicas a cargo de chefs con estrellas Michelin, como Alfred Portale, Laurent Tourndel y Gabriel Kreuther, que crearán un programa de comida y bebida sin igual que ofrecerá platos de autor durante todo el año.

A través de un enfoque de cinco sentidos, Colin Cowie Lifestyle ha introducido una experiencia integral dentro de Central Park Tower. El club contará con un ambiente formulado con precisión que cambiará a lo largo del día para garantizar la comodidad y la tranquilidad 24/7, incluyendo luces que se adaptarán con la puesta de sol, música que aumentará su ritmo de la mañana a la noche y aromas estacionales personalizados.

"Llevamos 35 años creando experiencias de lujo a medida, pero la Central Park Tower es nuestra primera incursión en un edificio residencial de lujo", dijo Colin Cowie. "Nuestra misión como empresa consiste en crear experiencias que ofrezcan "Life At The Top". No hay, literalmente y en sentido figurado, ningún edificio mejor en el mundo para demostrarlo que Central Park Tower. Estamos encantados de tener la oportunidad de colaborar con Extell y Gary Barnett, en este espacio y experiencia únicos."

Entre los servicios adicionales del Central Park Club se encuentra la Terrace de planta 14, que ofrece una piscina exterior de 18 metros, solárium y cabañas, jardín privado, parrilla de gas y bar, chimenea y pared de proyección. En esta planta también hay un salón para residentes con billar, espacio privado para proyecciones y actuaciones, sala de juegos, sala de conferencias y centro de negocios. Con un enfoque en el fitness y el bienestar, los servicios de la planta 16 incluyen una piscina cubierta de agua salada de 63 pies y un spa, un centro de fitness y bienestar, una pista de squash/medio baloncesto, una sala de tratamiento privada y vestuarios para hombres y mujeres con duchas, salas de vapor y saunas.

En la base de la Central Park Tower se encuentra la primera tienda departamental de línea completa de Nordstrom. La tienda de aproximadamente 320.000 pies cuadrados y siete pisos, que se inauguró en 2019, representa la mayor declaración de la compañía para su marca. Los residentes de Central Park Tower reciben un acceso especial a la tienda insignia de Nordstrom. Este programa de estilo de vida único, una rara colaboración que marca una primicia para el minorista, ofrece a los residentes una programación exclusiva en la residencia y en la tienda. Algunos de los privilegios incluyen reservas garantizadas para los tres restaurantes de servicio completo de Nordstrom, así como acceso inmediato a los dos bares y la cafetería del minorista. Los servicios exclusivos para residentes también incluyen experiencias gastronómicas en la residencia y en el club, servicios de belleza y spa, cuidado clínico de la piel, estilistas personales para los armarios del hogar y una variedad de ventajas en la tienda, como el acceso anticipado a las nuevas marcas y colecciones, y el acceso prioritario a los eventos de estilo sólo por invitación.

Extell ha codesarrollado Central Park Tower con SMI USA (SMI), la filial estadounidense de Shanghai Municipal Investment, una de las principales empresas de inversión en infraestructuras responsable de la estimada Shanghai Tower, el segundo edificio más alto del mundo.

Extell Marketing Group y Corcoran Sunshine Marketing Group son los agentes exclusivos de venta y comercialización del edificio. Central Park Tower cuenta con residencias de dos a ocho dormitorios que comienzan en la planta 32 del edificio y tienen un tamaño que va desde 1.435 pies cuadrados hasta más de 17.500 pies cuadrados. El precio de las viviendas disponibles en Central Park Tower comienza en 6,5 millones de dólares. Para más información o para concertar una cita privada con las residencias modelo, llame al 212-957-5557 o visite www.centralparktower.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1844274/Extell_Development_Company_Central_Park_Tower_100th_Floor.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1844273/Extell_Development_Company_Central_Park_Tower.jpg