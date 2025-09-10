(Información remitida por la empresa firmante)

-El Centro Princesa Máxima de Oncología Pediátrica implementa Callisto™ de Volta Labs para optimizar los flujos de trabajo de genómica clínica

BOSTON, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Volta Labs anunció hoy que el Centro Princesa Máxima de Oncología Pediátrica ha adquirido la plataforma Callisto™ para agilizar la preparación de muestras en múltiples flujos de trabajo genómicos, respaldando las plataformas de secuenciación de Illumina y Oxford Nanopore Technologies (ONT).

El Centro Princesa Máxima es el mayor centro oncológico pediátrico de Europa, dedicado a integrar la atención y la investigación para mejorar los resultados de los niños con cáncer. Con la adopción de Callisto, el Centro mejorará la preparación de muestras en múltiples flujos de trabajo genómicos. Esta implementación aumentará la eficiencia y la reproducibilidad, a la vez que reducirá el tiempo de trabajo del personal de laboratorio.

"La automatización completa de Callisto para múltiples enfoques de secuenciación nos permitirá establecer la secuenciación del genoma completo de Illumina como un estándar de atención para todos los pacientes pediátricos, a la vez que apoya la adopción de la secuenciación Oxford Nanopore para un diagnóstico rápido", afirmó Bastiaan Tops, jefe del Laboratorio de Patología del Cáncer Infantil del Centro Princesa Máxima. "Al simplificar los complejos flujos de trabajo de secuenciación, Callisto permite a nuestro equipo dedicar más tiempo y experiencia a lo más importante: ofrecer mejores resultados para los niños con cáncer".

Callisto automatiza la extracción, la preparación de bibliotecas y el enriquecimiento de dianas en un sistema compacto e intuitivo. Su flexibilidad permite a los laboratorios clínicos y de investigación optimizar múltiples aplicaciones de secuenciación en diferentes plataformas sin necesidad de conocimientos técnicos especializados.

"Asociarnos con el Centro Princesa Máxima es un honor para nosotros", afirmó Udayan Umpathi, consejero delegado de Volta Labs. "Me inspiró ver cómo el equipo del Princesa Máxima aplica tecnologías genómicas avanzadas como estándar de atención, especialmente para niños con cáncer. Nos enorgullece colaborar en el desarrollo de tecnologías que aportan información a estos pacientes con mayor rapidez".

La adopción de Callisto subraya la creciente demanda global de soluciones de automatización que mejoren la eficiencia, la precisión y la escalabilidad de NGS.

A erca del Centro Princesa Máxima de Oncología Pediátrica El Centro Princesa Máxima de Oncología Pediátrica, ubicado en Utrecht, Países Bajos, aúna la mejor atención e investigación científica para niños con cáncer. Con un fuerte enfoque en la innovación, la colaboración y la excelencia, el centro busca curar a todos los niños con cáncer, brindándoles una calidad de vida óptima.

Acerca de Volta LabsVolta Labs es una empresa de aplicaciones genómicas que ha desarrollado una plataforma de fluidos digitales de vanguardia para maximizar el rendimiento y la escalabilidad de la preparación de muestras en genómica, a la vez que proporciona una consistencia inigualable. Para más información sobre nuestros productos y servicios, visite www.voltalabs.com.

