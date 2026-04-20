La Certificación del RGPD se Globaliza con Europrivacy

(Información remitida por la empresa firmante)

- Importante Cambio en las Tansferencias Internacionales de Datos: la Certificación RGPD se globaliza con Europrivacy

LUXEMBURGO, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) adoptó dos decisiones importantes que facilitarán las transferencias internacionales de datos, al tiempo que mejorarán la protección de datos personales: aprobó la extensión de Europrivacy, el Sello Europeo de Protección de Datos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), para su uso en países no europeos. Asimismo, aprobó una versión específica de los criterios de Europrivacy para su uso como mecanismo para las transferencias internacionales de datos en virtud del Art. 46 RGPD.

La Certificación RGPD se Globaliza

La primera decisión del CEPD autoriza el uso de la certificación Europrivacy fuera de Europa. Europrivacy ya estaba aprobada como Sello Europeo de Protección de Datos, conforme al artículo 42 del RGPD, para empresas establecidas en países de la UE y del EEE. Esta decisión permite a las empresas sujetas al RGPD en todo el mundo utilizar este mecanismo para demostrar el cumplimiento de sus actividades de tratamiento de datos.

Un nuevo Mecanismo para la Transferencia Internacional de Datos

El CEPD también aprobó una versión específica de los criterios de certificación de Europrivacy que pueden utilizarse de conformidad con el artículo 46 del RGPD, como parte de las garantías adecuadas para las transferencias internacionales de datos. Esto supone un paso importante en la operativización de los mecanismos de certificación para los flujos de datos transfronterizos. En la práctica, ayudará a las empresas que actúan como destinatarias de datos fuera del EEE a demostrar el cumplimiento de los requisitos del RGPD, siempre que existan compromisos vinculantes y ejecutables. Este avance refuerza la seguridad jurídica y fomenta la confianza en las transferencias internacionales de datos.

Impacto en lasTtransferencias de Datos

Las transferencias internacionales de datos se enfrentan a crecientes obligaciones en materia de protección de datos. El RGPD hace referencia a la certificación 73 veces. Mediante evaluaciones y auditorías independientes, facilita el cumplimiento y las transferencias de datos. Las empresas europeas pioneras en su adopción afirman que les ha permitido:

Verificar y demostrar el cumplimiento;

Reducir riesgos y aumentar la confianza;

Simplificar el cumplimiento y ahorrar costes asociados;

Valorar el cumplimiento y convertirlo en una fuente de ventajas competitivas e ingresos;

Facilitar la transferencia de datos.

Además, Europrivacy permite a las empresas:

Ampliar la evaluación de cumplimiento a jurisdicciones fuera de la UE;

Acceder a recursos en línea para apoyar el cumplimiento y la certificación;

Beneficiarse de un ecosistema global de proveedores de servicios.

Hacia la Certificación Internacional de Protección de Datos

Al hacer el mecanismo del RGPD accesible a otros países , el CEPD responde a la creciente necesidad de contar con métodos fiables para demostrar el cumplimiento transfronterizo de la protección de datos. Interprivacy, el esquema de certificación de protección de datos internacional, aprobado por la IAF para su uso global, se alinea con Europrivacy. Ambos se complementan para impulsar una economía digital que respete los derechos y libertades individuales.

Enlaces útiles

Europrivacy: europrivacy.orgECCP: eccpcenter.org

CEPD: edpb.europa.euOpinón CEPD 1Opinión CEDP 2

Webinar 5 de mayo: academy.europrivacy.com/events/gdpr-certification-goes-global

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