- CES 2026: BLUETTI presenta la estación de energía rodante Elite 320 para un respaldo de energía doméstico esencial y asequible

LAS VEGAS, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, pionero en tecnología de energía limpia, presenta el Elite 320 durante su evento "BLUETTI 2026 Energy Vision". Diseñado como una estación de energía rodante tipo maleta de 3,2 kWh, el Elite 320 combina una gran capacidad de batería, alta eficiencia energética, movilidad con ruedas y protección UPS de 10 ms para brindar un respaldo doméstico confiable y accesible en caso de cortes de energía, emergencias e interrupciones diarias.

Respaldo de energía de alta capacidad que se adapta a las necesidades

El Elite 320 alberga una gran batería LiFePO de 3.200 Wh que puede durar más de una década, lo que se traduce en más de 66 horas de refrigeración, lo que permite hasta dos días de energía esencial para el hogar. Sus sólidas ruedas y asa retráctil facilitan el transporte de este potente dispositivo de 34 kg entre la cocina, el salón y el jardín. Con una salida de onda sinusoidal pura de 1.800 W y 11 tomas de corriente diferentes, los propietarios pueden alimentar todos los electrodomésticos esenciales, como refrigeradores, microondas, cafeteras e iluminación.

Alta eficiencia para reducir el desperdicio de energía

La duración de la batería de respaldo se extiende aún más gracias a una mayor eficiencia del sistema. El Elite 320 alcanza un consumo ultrabajo de tan solo 9 W, maximizando cada vatio cuando se necesita en momentos críticos. Su carga rápida de CA acelera la preparación ante cortes de luz, alcanzando el 80 % en 2 horas. Para gestionar apagones prolongados, convierte eficientemente la energía de paneles solares, generadores de gas o alternadores de vehículos a través del Charger 2.

Protección rápida de UPS con control sencillo e inteligente

El Elite 320 funciona como un sistema de alimentación ininterrumpida de alta velocidad para su tranquilidad diaria. En menos de 10 ms tras un fallo de la red, cambia a la alimentación por batería para alimentar dispositivos sensibles como sistemas de almacenamiento, routers y ordenadores de juegos. También permite una gestión de energía personalizada basada en aplicaciones con funciones de modo de suspensión, activación remota y temporizador. La compatibilidad con plataformas de asistentes domésticos inteligentes, como Google Home, Amazon Alexa y Home Assistant, ofrece aún más experiencias de energía manos libres y automatizadas.

Se espera que el Elite 320 esté disponible en enero de 2026.

Acerca de BLUETTI

Fundada en 2009, BLUETTI es pionera tecnológica en energía limpia, especializada en innovadoras centrales eléctricas portátiles y sistemas de respaldo de energía para el hogar en caso de cortes de energía. Con I+D y fabricación propios, y una creciente cartera de patentes, BLUETTI eleva continuamente los estándares de rendimiento, seguridad y sostenibilidad en la industria, impulsando a más de 4 millones de usuarios en más de 110 países.

