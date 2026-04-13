CGTN AMERICA y CCTV ONU: Conmemoración del 55º aniversario de la diplomacia del ping-pong celebrada en Pekín

(Información remitida por la empresa firmante)

WASHINGTON, 13 de abril de 2026/PRNewswire/ -- CGTN America y CCTV UN publican "Conmemoración del 55º aniversario de la diplomacia del ping-pong celebrada en Pekín".

(Este material se distribuye por MediaLinks TV, LLC en nombre de CCTV. Para obtener información adicional, diríjase al Departamento de Justicia en Washington, D.C.)

El viernes se celebró en el Estadio Cubierto de la Capital en Pekín un acto conmemorativo del 55 aniversario de la diplomacia del ping-pong entre China y Estados Unidos.

La conmemoración fue organizada conjuntamente por la Administración General de Deportes de China, China Media Group (CMG) y la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con los Países Extranjeros.

Al evento asistieron más de 500 participantes, entre ellos representantes de agencias gubernamentales, organizaciones internacionales, los sectores deportivo y mediático, así como delegados juveniles de ambos países.

El presidente de CMG, Shen Haixiong, destacó que CMG mantiene su compromiso de acercar a los pueblos de China y Estados Unidos mediante intercambios y cooperación, así como de promover el aprendizaje mutuo. En este nuevo punto de partida, con el inicio del próximo Plan Quinquenal para China, Shen añadió que CMG está dispuesta a colaborar con todos los sectores para impulsar el espíritu de la "diplomacia del ping-pong" y contribuir a la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

Jan Carol Berris, vicepresidenta del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China, quien participó en los intercambios de ping-pong hace 55 años, expresó su esperanza de que el espíritu de respeto mutuo y colaboración amistosa que encarna la "diplomacia del ping-pong" ayude a fomentar una relación bilateral sólida, estable y respetuosa que sirva a los intereses de los pueblos de ambos países y contribuya a la paz y el desarrollo mundiales.

Petra Erika Gummesson Soerling, presidenta de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, describió la "Diplomacia del ping-pong" como un hito en la historia del tenis de mesa, y expresó su esperanza de que su espíritu perdure para fortalecer la amistad transfronteriza.

Durante el evento, los exjugadores de tenis de mesa Liang Geliang, Zheng Minzhi, Connie Mae Sweeris y Judy Louise Hoarfrost compartieron sus recuerdos del histórico viaje del ping-pong que tendió puentes en las relaciones entre China y Estados Unidos hace más de medio siglo.

El documental de CMG, "The Silver Ball: A Journey Beyond", se estrenó oficialmente en el evento y muestra cómo el deporte puede fomentar los intercambios entre personas de China y Estados Unidos.

La ceremonia también marcó el inicio de una serie de actividades de intercambio deportivo juvenil entre China y Estados Unidos para 2026.

Contacto: ZengDistribution@cgtnamerica.com

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