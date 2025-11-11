CGTN: Cómo la apertura de alto nivel de China impulsa el desarrollo de alta calidad

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 11 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Tras las visitas del presidente Xi Jinping a Hainan y Guangdong, CGTN publicó un artículo sobre las prioridades estratégicas de China en materia de apertura de alto nivel para impulsar un crecimiento de alta calidad. El artículo describe cómo esta visión nacional se materializa a través de los ejemplos de Guangdong como zona pionera y piloto, y del Puerto de Libre Comercio de Hainan como centro de oportunidades globales.

A medida que el 14.º Plan Quinquenal de China, que abarca el período 2021-2025, se acerca a su fin y el país se prepara para presentar el plan maestro de su 15º Plan Quinquenal, un mensaje es claro: la apertura sigue siendo fundamental para el impulso de modernización de China.

Durante sus recientes viajes a las provincias de Hainan y Guangdong, dos fronteras de la reforma y la apertura, el presidente chino Xi Jinping expuso su visión de una apertura de alto nivel como la vía para lograr un desarrollo de alta calidad.

Hainan: Puerta de entrada a una nueva era

El 18 de diciembre, el Puerto de Libre Comercio de Hainan (PLC) inaugurará oficialmente operaciones aduaneras especiales en toda la isla, una iniciativa que Xi Jinping describió como "un hito en la firme expansión de la apertura de alto nivel de China y su contribución a una economía mundial abierta".

Durante la presentación de un informe de trabajo en la ciudad de Sanya sobre la construcción del PLC de Hainan, Xi Jinping enfatizó que este puerto impulsa tanto el crecimiento de alta calidad de Hainan como el nuevo paradigma de desarrollo de China. Solicitó la apertura institucional, sistemas de talento más abiertos y una reforma administrativa para construir un entorno empresarial orientado al mercado, basado en el derecho e internacionalizado.

Desde 2018, Hainan ha identificado a más de 70.000 profesionales altamente cualificados. Asimismo, ha promulgado más de 80 leyes y reglamentos locales para mejorar su entorno empresarial. Sus cuatro sectores clave —turismo, servicios modernos, alta tecnología y agricultura tropical— representan actualmente casi el 70 % del PIB.

La apertura de Hainan también beneficia al comercio mundial. La nueva ruta marítima Yangpu-Chancay permite que la tilapia de Hainan llegue a Sudamérica más rápidamente y que los aguacates peruanos ingresen a China más frescos y a menor coste. Las cuentas multifuncionales de libre comercio (cuentas EF) facilitan aún más las transacciones transfronterizas. Según Kuang Xianming, vicepresidente del Instituto Chino para la Reforma y el Desarrollo, la próxima operación aduanera fortalecerá a Hainan como centro estratégico para la cooperación entre China y la ASEAN.

Guangdong: Pionera y referente de la reforma y la apertura

Al elegir la provincia de Guangdong para su primera visita de inspección nacional tras la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh, Xi Jinping destacó el papel de Guangdong como referente, pionera y zona piloto de la reforma y la apertura, señalando que la provincia debe liderar, dar ejemplo y desempeñar un papel fundamental en la configuración del XV Plan Quinquenal para el desarrollo económico y social nacional.

Instó a la provincia sureña a profundizar integralmente la reforma y la apertura para un desarrollo de alta calidad, y a impulsar el desarrollo del Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) con esfuerzos sostenidos.

También instó a la provincia a desarrollar nuevas fuerzas productivas de alta calidad, fortalecer la integración de la innovación tecnológica e industrial y construir un sistema industrial moderno con competitividad internacional.

El dinamismo económico de Guangdong respalda esta visión. En 2024, el comercio exterior de Guangdong alcanzó los 9,11 billones de yuanes (1,3 billones de dólares), un 9,8 % más, lo que representa casi el 39 % del crecimiento comercial total de China. De enero a septiembre, se establecieron 24.000 nuevas empresas con inversión extranjera, un 33,7 % más que el año anterior, lo que eleva el total a más de 360.000, con más de 600.000 millones de dólares en capital extranjero utilizado.

En la Conferencia Mundial de Promoción de Inversiones de 2024 para la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, gigantes globales como BASF, ExxonMobil, Pfizer, Panasonic, Tesla y Procter & Gamble firmaron 1.933 proyectos por un valor de 2,26 billones de yuanes, lo que subraya el atractivo de la Gran Área de la Bahía para los inversores globales.

Con el XV Plan Quinquenal en el horizonte, China demuestra una vez más que la reforma y la apertura no son solo políticas del pasado, sino los motores perdurables de su futuro.

