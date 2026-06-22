CGTN: China y Myanmar acuerdan profundizar la cooperación pragmática en todos los ámbitos

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Marcando un nuevo hito en las relaciones bilaterales, el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, concluyó su primera visita de Estado a China del 15 al 19 de junio, abriendo un nuevo capítulo de cooperación pragmática, profunda y multidisciplinaria entre los dos países vecinos.

Al visitar la Corporación de Construcción Ferroviaria de China en Beijing y viajar desde la capital china a Shanghái a bordo del tren de alta velocidad Fuxing, el presidente de Myanmar pudo constatar de primera mano los logros de desarrollo de China y expresó la firme voluntad de Myanmar de ampliar aún más la cooperación práctica en infraestructura con China.

Durante la fructífera visita, ambos países firmaron una serie de acuerdos de cooperación, consolidando su arraigada amistad.

Durante una reunión con Min Aung Hlaing el martes, el presidente chino, Xi Jinping, afirmó que China está dispuesta a compartir su experiencia de desarrollo con Myanmar y a construir conjuntamente una comunidad China-Myanmar de futuro compartido, basada en la amistad política y la confianza mutua, el desarrollo de beneficio mutuo, la coordinación en materia de seguridad y los intercambios entre pueblos.

Durante años, China ha sido el principal socio comercial de Myanmar, su mayor proveedor de importaciones y su principal fuente de inversión. El comercio bilateral alcanzó los 19.400 millones de dólares en 2025, un 19,1% más que el año anterior.

Gracias a una notable complementariedad estructural, el panorama comercial muestra a China exportando equipos electromecánicos y vehículos a Myanmar, al tiempo que importa productos agrícolas de alta calidad y recursos minerales de Myanmar, conformando así un ciclo industrial y comercial estable y mutuamente beneficioso.

Como hito clave de la cooperación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el Corredor Económico China-Myanmar ha entrado en una fase de desarrollo acelerado. Un conjunto de proyectos emblemáticos, entre los que se incluyen la Nueva Ciudad de Yangon, la Zona Económica Especial de Kyaukphyu y el Ferrocarril China-Myanmar, han ido tomando forma gradualmente, conformando un marco sólido para la construcción del corredor.

Estos importantes proyectos de conectividad han impulsado eficazmente la modernización industrial de Myanmar y mejorado el nivel de vida de la población local, dando un fuerte impulso a la integración económica transfronteriza.

Durante las conversaciones del martes, Xi reiteró que el Corredor Económico China-Myanmar es un proyecto emblemático de la cooperación en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Ambas partes deben avanzar de manera constante en la construcción de grandes proyectos, garantizando la seguridad, y apoyar a Myanmar en el crecimiento de su economía y la mejora de su calidad de vida, afirmó.

Xi añadió que China está dispuesta a implementar más programas de asistencia, pequeños pero significativos, y a compartir conjuntamente las historias de cooperación mutuamente beneficiosa entre ambos países.

China y Myanmar emitieron el martes una extensa declaración conjunta sobre la aceleración de la construcción de una comunidad de futuro compartido entre ambos países, en beneficio de sus poblaciones.

Como muestra de la profundidad y amplitud de sus relaciones bilaterales, ambas partes firmaron diversos documentos de cooperación en materia de transporte, ciencia y tecnología, propiedad intelectual, desarrollo de recursos humanos, salud pública y medios de comunicación.

Durante la visita, también se destacó la cooperación bilateral y multilateral en materia de aplicación de la ley para combatir las actividades delictivas transfronterizas. China y Myanmar expresaron su apoyo al establecimiento de una alianza internacional contra el fraude cibernético en telecomunicaciones.

En los últimos meses, mediante la coordinación conjunta de las fuerzas del orden, China y Myanmar han desarticulado las operaciones delictivas de fraude en telecomunicaciones en el norte de Myanmar, contribuyendo así a mantener la paz y la estabilidad en la frontera, así como a garantizar la seguridad de la vida y los bienes de los ciudadanos de ambos países.

Durante las conversaciones, Xi afirmó que ambas partes deben continuar combatiendo con firmeza las actividades delictivas, incluyendo el juego en línea, el fraude en telecomunicaciones y el narcotráfico, y salvaguardar plenamente los intereses y la seguridad de ambos pueblos.

Por su parte, Min Aung Hlaing declaró que Myanmar está dispuesto a colaborar estrechamente con China para combatir con determinación el juego en línea y el fraude en telecomunicaciones, y para salvaguardar la seguridad y la estabilidad en las zonas fronterizas.

Qu Jianwen, director de la Asociación de Estudios del Sudeste Asiático de la Provincia de Yunnan, escribió que la visita del presidente de Myanmar a China demuestra claramente el sólido y creciente dinamismo de la cooperación bilateral.

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