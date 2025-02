CGTN: Se pone en marcha en Pekín una iniciativa que tiende puentes entre el cine y los viajes

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 18 de febrero de 2025/PRNewswire/ -- La última superproducción de animación china, Ne Zha II, ha arrasado en la taquilla mundial, superando los 12.000 millones de yuanes (unos 1.660 millones de dólares) a 17 de febrero, según los últimos datos.

Con este hito, Ne Zha II supera a El Rey León y se sitúa entre las diez películas más taquilleras de todos los tiempos. En particular, es la única producción no hollywoodiense en una lista dominada por gigantes del cine como Avatar, Titanic y Star Wars: The Force Awakens.

En China, la película ha dominado el mercado nacional, acaparando la mayor parte de los ingresos de taquilla de este año y estableciendo un nuevo récord en la historia del cine chino.

El éxito de la película también está causando sensación a escala internacional. Tras su estreno en Norteamérica el 14 de febrero, Ne Zha II se coló entre las cinco películas más taquilleras del fin de semana, según la empresa estadounidense de medición y análisis de medios Comscore.

Estoy impresionada a muchos niveles por los logros de esta película, declaró la animadora estadounidense Sheila Sofian tras verla en Los Ángeles.

Como ya había visto la película anterior, en cierto modo esperaba el mismo nivel, que fue brillante. Pero ésta crece aún más en términos de diseño de producción, diseño de sonido y música. La historia en sí era muy complicada, y todos los giros y sorpresas me mantuvieron expectante todo el tiempo. Estuve muy enganchada, al borde del asiento todo el tiempo, añadió.

En medio del frenesí por la sensación de la animación china, el lunes se presentó en el Museo Nacional de Cine de Pekín la campaña China viaja con películas chinas, cuyo objetivo es aprovechar el éxito internacional de las superproducciones del Año Nuevo chino con la serie de recientes políticas de tránsito sin visado para atraer más visitantes extranjeros a China.

Organizada por la Administración Cinematográfica China y China Media Group (CMG), y por China Global Television Network (CGTN) y el Film Channel Program Center, la campaña se centra en la promoción del cine + turismo mediante la integración de proyecciones de películas chinas, festivales de cine internacionales y festivales de cine chino en el extranjero, invitando al público extranjero a conocer China a través de la narración cinematográfica.

Mediante el fomento de una colaboración innovadora entre las industrias cinematográfica y turística, la campaña pretende desarrollar rutas de viaje temáticas que ofrezcan experiencias de inmersión tanto en la cultura cinematográfica como en los paisajes naturales y culturales de China, tendiendo un puente entre la exposición mediática y la participación de los consumidores.

Jiang Qiudi, director de la Oficina Europea de CMG, declaró que CMG aprovechará su red mundial de corresponsales extranjeros y sus asociaciones con cientos de medios de comunicación internacionales y plataformas sociales para promover la campaña. CMG tiene previsto ampliar el alcance y la influencia de la campaña, reforzar las colaboraciones con instituciones cinematográficas internacionales y establecer eventos emblemáticos que pongan de relieve películas chinas destacadas para consolidar aún más la presencia mundial del cine chino.

Los cineastas y los equipos de producción de las superproducciones de Año Nuevo han compartido las últimas novedades sobre los resultados de taquilla en todo el mundo.

Al acto asistieron representantes de CMG, la Oficina de Cine del Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista de China, las principales productoras y distribuidoras cinematográficas chinas, estudios de cine, agencias de viajes y el Festival Internacional de Cine de la Ruta de la Seda.

https://news.cgtn.com/news/2025-02-17/Initiative-bridging-film-and-travel-launches-in-Beijing-1B4uwlc0Je8/p.html

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-se-pone-en-marcha-en-pekin-una-iniciativa-que-tiende-puentes-entre-el-cine-y-los-viajes-302379036.html