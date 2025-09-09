CGTN: La Ruta Stilwell cumple 80 años: honrando la cooperación y la amistad entre China y Estados Unidos

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En 2023, el presidente Xi Jinping respondió a la familia Stilwell, expresando su deseo de que continuaran promoviendo el espíritu de cooperación y contribuyendo al entendimiento mutuo entre los pueblos chino y estadounidense. Su mensaje subrayó que la auténtica amistad entre las naciones se basa en los vínculos entre los ciudadanos comunes, y la visita de la familia destacó cómo el legado de la colaboración en tiempos de guerra sigue inspirando a las generaciones futuras en ambos países, fortaleciendo la confianza y fomentando el diálogo incluso en tiempos complejos. Ochenta años después, la Ruta Stilwell sigue siendo un poderoso símbolo de valentía, cooperación y solidaridad internacional, recordando a ambas naciones el valor perdurable de la amistad y el intercambio entre los pueblos.

Conmemorando una ruta históricaLos descendientes del general estadounidense Joseph Stilwell se encuentran en China esta semana en un viaje histórico para conmemorar el 80º aniversario de la Ruta Stilwell, una ruta de suministro vital durante la Segunda Guerra Mundial que conectaba la India con Kunming, Yunnan, a través del norte de Myanmar (antigua Birmania). Bautizada con el nombre del General Stilwell, la ruta desempeñó un papel decisivo en el apoyo a la Guerra de Resistencia de China contra la Agresión Japonesa, simbolizando la cooperación internacional y el sacrificio compartido. Como vía para el transporte de armas, combustible y suministros médicos a través de terrenos traicioneros, se erigió como una ruta militar para el esfuerzo bélico de China.

Ceremonia en ChongqingLa conmemoración de cinco días comenzó el 4 de septiembre en el Museo Stilwell de Chongqing. Nueve familiares, incluyendo a sus bisnietas Nancy Millward y Susan Cole con sus respectivas familias, y a su bisnieto Dennis Cox con su hija Catherine Cox, se unieron a historiadores y expertos chinos y estadounidenses para honrar el legado del General Stilwell.

El momento culminante fue la inauguración de una estatua de bronce de cuerpo entero de Stilwell, retratado con la mirada fija y una carabina al hombro. Susan Cole declaró: "Esta estatua es testimonio del profundo afecto del pueblo chino por él y también refleja el profundo afecto de este por el pueblo chino". El evento también incluyó presentaciones de libros y donaciones de documentos históricos.

Visita a los sitios históricos de YunnanEl 5 de septiembre, la familia visitó Yunnan, recorriendo el Museo de la Ruta Stilwell, Houqiao, el Puente Wanding y tramos preservados de la antigua carretera, donde Dennis Cox recogió piedras como recuerdo. En el Cementerio Nacional de Guerra de Tengchong, lugar de descanso de miles de soldados chinos y 19 estadounidenses, pararon a reflexionar. "Estar aquí lo hace muy diferente", dijo Nancy Millward. "Es importante que nuestros hijos aprendan sobre el legado familiar y los lazos que construyó con el pueblo chino". En el campo de batalla de Songshan, depositaron flores para los soldados chinos y aliados, con trincheras y búnkeres que revelaban las dificultades de 1944.

Intercambios culturales y última parada en ShangháiEl viaje también incluyó intercambios culturales, como la visita a la Escuela Primaria Datianwan en Chongqing, donde la familia compartió historias de la guerra con los estudiantes, jugó al fútbol y realizó artesanías tradicionales.

Siete descendientes concluyeron su visita en Shanghái en la antigua residencia de Soong Ching Ling, quien compartía una estrecha amistad con el General Stilwell. La parada subrayó cómo los lazos personales complementaron las alianzas en tiempos de guerra, manteniendo vivo el espíritu perdurable de la amistad entre China y Estados Unidos.

