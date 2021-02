CGTN:alivio de la pobreza, una promesa solemne cumplida por los líderes chinos

BEIJING, 22 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Con su propósito fundamental de servir al corazón y al alma del pueblo, el Partido Comunista de China (CPC) se ha dedicado a conducir a la nación hacia la construcción de una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos, y ha ayudado a lograr resultados milagrosos en la reducción de la pobreza.

"Ver que la gente pobre y las zonas empobrecidas entrarán en la sociedad moderadamente próspera junto con el resto del país es una promesa solemne hecha por nuestro Partido", dijo el presidente chino Xi Jinping.

CMG lanzó recientemente una serie de televisión "Poverty Alleviation", que relata cómo China ha sacado a millones de personas de la pobreza. El primer episodio presenta una visión general de cómo los líderes chinos cumplieron su solemne promesa de sacar de la pobreza a todos los residentes rurales que viven por debajo del actual umbral de pobreza para 2020.

'Pobreza fuera'

China puso en marcha programas de alivio de la pobreza a gran escala en 1982. Xi Jinping fue enviado a trabajar en el condado de Zhengding, provincia de Hebei en ese momento. De marzo de 1982 a mayo de 1985, Xi trabajó como subsecretario y luego secretario del Comité del Condado de Zhengding del CPC. Algunos de sus discursos y artículos de este período fueron publicados en su libro "Up and Out of Poverty".

Como Xi escribió: "Trabajé duro durante los dos años en la prefectura de Ningde, junto con la gente y los miembros del Partido allí. Siempre sentí una sensación de inquietud. El alivio de la pobreza es una empresa inmensa que requiere los esfuerzos de varias generaciones".

Luego llevó su sueño de reducción de la pobreza al centro de la vida política de China.

Mitigación de la pobreza dirigida, una nueva estrategia

El número de personas pobres reconocidas por el gobierno chino era de 99,89 millones a finales de 2012, una población mayor que la de todos los países, salvo unos pocos.

En noviembre de 2013, durante una visita de inspección a Hunan, el presidente Xi planteó por primera vez el concepto de "alivio específico de la pobreza".

Este concepto de adaptar las políticas de socorro a diferentes condiciones locales se convirtió en un principio rector en la lucha de China contra la pobreza.

En noviembre de 2015, en la Conferencia Central sobre mitigación y desarrollo de la pobreza, Xi señaló además que el alivio de la pobreza debería centrarse en cuatro cuestiones: quién necesita exactamente ayuda, quién debe implementar iniciativas de mitigación de la pobreza, cómo debe llevarse a cabo el alivio de la pobreza y qué normas y procedimientos deben adoptarse para salir de la pobreza.

Para abordar estas cuestiones mientras se llevaba a cabo el alivio específico de la pobreza, unos 800.000 funcionarios fueron enviados a misiones de socorro contra la pobreza de primera línea, trabajando a nivel local.

'Nadie se quedará atrás'

A finales de 2016, había más de 43 millones de personas, o alrededor del 3% de la población china, viviendo en la pobreza. Sin embargo, mejorar a la población pobre restante, muchos de los cuales vivían en zonas sin carreteras, agua potable limpia o energía, sería los más difícil.

"Erradicar la pobreza siempre ha sido una batalla dura, mientras que erradicar la pobreza en zonas extremadamente pobres es la lucha más dura de todas", dijo Xi.

El país delimitó en 2017 tres regiones y tres prefecturas, incluida la región autónoma del Tíbet y la prefectura autónoma de Nujiang Lisu, en la provincia de Yunnan, como las zonas más pobres del país. Se asignaron más recursos a estas áreas.

"En la marcha hacia la prosperidad común, nadie se quedará atrás", ha prometido Xi.

'Dos necesidades y tres garantías'

A finales de 2018, la población empobrecida del país se redujo a 16,6 millones, llevando el viaje de alivio de la pobreza a la "última milla". Pero el trabajo de alivio de la pobreza en China todavía enfrentaba muchos desafíos.

Algunas autoridades y departamentos locales agitaron o exageraron sus estadísticas de alivio de la pobreza para obtener puntos políticos.

Hablando en un simposio sobre la lucha contra la pobreza en abril de 2019, el presidente chino pidió que se realizaran esfuerzos para resolver problemas prominentes para asegurar que se satisfacen las necesidades alimentarias y de vestimenta de la población pobre rural y garantizar que tengan acceso a la educación obligatoria, los servicios médicos básicos y la vivienda segura, referido como "dos necesidades y tres garantías".

A continuación, los ministerios lanzaron una extensa campaña para resolver los problemas pendientes y a finales de 2019 se resolvieron 5,2 millones de asuntos de "dos necesidades y tres garantías".

Alcanzadas las metas contra la pobreza a pesar de la COVID-19

El año 2020 no fue un año normal para China y el mundo. La pandemia de COVID-19, junto con las inundaciones en el sur de China, planteaba desafíos desalentadores para la lucha nacional contra la penuria.

Según el Banco Mundial, se estima que la pandemia de COVID-19 ha empujado a otros 88-115 millones de personas a la pobreza extrema en 2020, lo que significa que se espera que la pobreza extrema mundial aumente por primera vez en más de 20 años.

El Presidente Xi subrayó en un simposio sobre la obtención de una victoria decisiva en el alivio de la pobreza en marzo de 2020 que mejorar a todos los residentes rurales que viven por debajo del actual umbral de pobreza para 2020 es una promesa solemne hecha por el Comité Central del CPC, y debe cumplirse a tiempo.

El país adoptó medidas más fuertes y eficaces para garantizar la erradicación completa de la pobreza a tiempo. Se hicieron más esfuerzos para minimizar las pérdidas causadas por desastres naturales y acelerar el restablecimiento de la producción y los pedidos vivos en las zonas pobres afectadas por desastres.

Los Ministros también intensificaron la vigilancia y prestaron asistencia oportuna para evitar que las personas volvieran a caer en la pobreza.

En diciembre de 2020, el presidente Xi anunció que después de ocho años de esfuerzos incesantes, toda la población rural pobre ha sido sacada de la pobreza y casi 100 millones de pobres se han deshecho de la pobreza.

