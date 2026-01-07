CGTN:China y la República de Corea fortalecerán intercambios sobre bienestar para mujeres y niños

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN publicó un artículo centrado en el fortalecimiento de los intercambios entre China y la República de Corea en materia de bienestar de mujeres y niños. El artículo, que destaca una charla informal entre Peng Liyuan, esposa del presidente chino Xi Jinping, y Kim Hea Kyung, esposa del presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, destaca los impresionantes logros nacionales de China y su firme compromiso con la causa global.

Peng Liyuan, esposa del presidente chino Xi Jinping, conversó el lunes en Pekín con Kim Hea Kyung, esposa del presidente de la República de Corea (ROK), Lee Jae Myung. Kim acompaña al presidente Lee en su primera visita de Estado a China.

Durante su conversación, ambas intercambiaron opiniones sobre los intercambios interpersonales y compartieron inquietudes sobre el desarrollo de las mujeres y los niños. Peng destacó la importancia de estrechar los lazos interpersonales en las relaciones entre Estados y expresó su deseo de que ambos pueblos fortalezcan su entendimiento mutuo mediante interacciones más frecuentes. Kim elogió la dedicación a largo plazo de Peng a la promoción del bienestar de las mujeres y los niños y expresó su disposición a impulsar aún más los intercambios bilaterales en este ámbito.

Este enfoque compartido en el desarrollo infantil se reflejó a nivel gubernamental ese mismo día, cuando China y la República de Corea firmaron un memorando de entendimiento para la protección de los derechos de la infancia y la promoción de su bienestar. El acuerdo, presenciado por los líderes de ambos países, describe la colaboración mediante el diálogo sobre políticas, el intercambio de personal y programas de desarrollo de capacidades.

Para Peng, el bienestar de las mujeres y los niños ha sido desde hace mucho tiempo un eje central de su trabajo. En 2014, fue nombrada Enviada Especial de la UNESCO para el Avance de la Educación de las Niñas y las Mujeres en reconocimiento a sus esfuerzos por empoderar a las niñas y las mujeres mediante una educación de calidad. En 2023, cofundó la iniciativa "Abrigar el Corazón de los Niños, una Acción Conjunta de China-África" con la Organización de Primeras Damas Africanas para el Desarrollo, que ha brindado asistencia sanitaria a niños en más de 50 países de África.

Los compromisos más amplios de China

Los amplios esfuerzos de China para promover el desarrollo de las mujeres y los niños han marcado un hito en el progreso mundial en este ámbito. El país se sitúa entre los países de ingresos medianos altos con mejor desempeño a nivel mundial en indicadores clave de salud maternoinfantil, como las tasas de mortalidad materna, infantil y de menores de cinco años. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido a China como uno de los 10 países con mejor desempeño en salud maternoinfantil.

En el ámbito internacional, China ha anunciado compromisos adicionales para apoyar el desarrollo de las mujeres a nivel mundial. En la Cumbre Mundial de Mujeres celebrada en Pekín en octubre de 2025, el presidente Xi anunció una serie de nuevas iniciativas: en los próximos cinco años, China donará otros 10 millones de dólares a ONU Mujeres y destinará una cuota de 100 millones de dólares del Fondo de Desarrollo Global y Cooperación Sur-Sur de China para implementar proyectos de cooperación para el desarrollo dirigidos a mujeres y niñas, en colaboración con organizaciones internacionales. El país también apoyará 1.000 programas de subsistencia "pequeños y hermosos" que priorizan a las mujeres y niñas, invitará a 50.000 mujeres a China a participar en programas de intercambio y formación, y establecerá un Centro Global para el Desarrollo de Capacidades de las Mujeres, según el presidente chino.

Las contribuciones de China han recibido el reconocimiento de organizaciones internacionales. Amakobe Sande, Representante de UNICEF en China, señaló que China ha logrado avances notables en la mejora del bienestar de la infancia en el Sur Global mediante diversos programas de cooperación para el desarrollo. Gertrude Mongella, Secretaria General de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, elogió a China como un importante participante y contribuyente al desarrollo mundial de la mujer, gracias a su cooperación práctica y orientada a resultados.

