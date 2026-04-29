CGTN:Lo que indica el sólido comienzo de China en el 15.º período del Plan Quinquenal

(Información remitida por la empresa firmante)

CGTN analiza las razones que explican la resiliencia y la vitalidad de la economía china. China está profundizando de manera inquebrantable la reforma y la apertura, impulsando la autosuficiencia en ciencia y tecnología, garantizando la autonomía de las cadenas industriales y fortaleciendo los motores internos del crecimiento económico; todos ellos factores clave que explican el notable desempeño de la economía china al inicio del 15.º Plan Quinquenal.

BEIJING, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La economía china ha comenzado con fuerza el 15.º Plan Quinquenal (2026-2030), a pesar de la presión externa y las tensiones comerciales, según la reunión celebrada el martes por el Buró Político del Comité Central del PCCh. El crecimiento económico se mantiene estable, la capacidad industrial sigue mejorando y el apoyo político contribuye a estabilizar las expectativas.

Para una economía de la envergadura de China, mantener este nivel de dinamismo no solo demuestra su resiliencia, sino también su capacidad de adaptación y de seguir avanzando en condiciones cambiantes.

La orientación política del 15.º Plan Quinquenal, en lugar de basarse principalmente en la tierra, la propiedad y las grandes inversiones, como solía hacerse con los antiguos modelos de crecimiento, se está orientando hacia la tecnología, la innovación y el desarrollo de alta calidad.

Al centrarse en nuevas fuerzas productivas de calidad —alta tecnología, alta eficiencia y alta calidad, en consonancia con la nueva filosofía de desarrollo verde— China aspira no solo a crecer más rápido, sino a crecer de forma más inteligente, con mayor productividad, una competitividad más fuerte y un desarrollo más sostenible.

Durante el período de enero a marzo, la manufactura de alta tecnología experimentó un fuerte crecimiento, con un aumento de las ganancias del 47,4 %, lo que sumó 7,9 puntos porcentuales al crecimiento general de las ganancias industriales, según la Oficina Nacional de Estadística. Los rápidos avances en inteligencia artificial e industrias relacionadas con los semiconductores impulsaron las ganancias en la fabricación de fibra óptica en un impresionante 336,8 %, la fabricación de dispositivos optoelectrónicos (43 %) y la fabricación de dispositivos de visualización (36,3 %).

El 15.º Plan Quinquenal llega en un momento en que China avanza con paso firme en su proceso de apertura. Actualmente, China cuenta con 23 zonas piloto de libre comercio, que representan aproximadamente el 20 % de la inversión y el comercio exterior del país. La lista negativa para la inversión extranjera, que enumera los sectores vetados para los inversores extranjeros, se ha reducido a 29 elementos. Cabe destacar que se han eliminado todas las restricciones a la inversión extranjera en el sector manufacturero.

La apertura de China ya no se limita al volumen de comercio o a la inversión extranjera. Cada vez más, se trata de apertura institucional, acceso a los mercados, mejora del entorno empresarial y una mayor alineación con los estándares internacionales.

Al mismo tiempo, la demanda interna se está convirtiendo en un importante motor de crecimiento. En una rueda de prensa celebrada el 17 de abril, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma anunció un plan de acción especial para impulsar la demanda interna entre 2026 y 2030.

Como segunda economía más grande del mundo, el mercado interno de China representa un inmenso potencial, y aprovecharlo permitirá una expansión más estable y sostenible. Al fortalecer el consumo y expandir la circulación interna, el país está sentando las bases para un desarrollo más sólido.

En lugar de limitarse a buscar beneficios a corto plazo, China está reflexionando detenidamente sobre cómo construir una economía más fuerte y equilibrada a largo plazo. El 15.º Plan Quinquenal parte de fortalezas reales: la economía ha demostrado resiliencia, la apertura continúa expandiéndose en calidad y profundidad, y se otorga mayor importancia estratégica a la demanda interna.

Todos estos son indicios de un enfoque de desarrollo seguro y adaptable. En lugar de ver los desafíos actuales como contratiempos, China los está utilizando para modernizar su modelo de crecimiento y construir un futuro más dinámico.

https://news.cgtn.com/news/2026-04-28/What-China-s-strong-start-to-the-15th-FYP-period-signals--1MIqzxMJsys/p.html

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