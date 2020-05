Chainalysis se une a la Smart Contract Security Alliance

SAN FRANCISCO, 11 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Chainalysis, la compañía de análisis de blockchain, ha anunciado hoy su alianza con la Smart Contract Security Alliance [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2798665-1&h=2948607282&u...] (SCSA), una colaboración establecida de líderes de la industria que recomiendan estándares de seguridad y directrices para la blockchain. Chainalysis, que ofrece tecnología de investigación y cumplimiento para las empresas de la criptomoneda, instituciones financieras y agencias gubernamentales, ofrecerá liderazgo de pensamiento basado en los datos con la alianza para que las empresas conozcan mejor los riesgos y oportunidades relativos a los delitos y mercados de la criptomoneda.

"Estamos intentando construir los estándares", dijo Richard Ma, consejero delegado de Quantstamp, líderes en seguridad de blockchain, que iniciaron la SCSA. "A lo largo del tiempo, más compañías se unirán a la SCSA y ofrecerán parte de sus códigos y políticas; las perspectivas sobre los delitos de criptomoneda para la compañía de análisis de blockchain líder es una incorporación bien acogida para la profunda experiencia en seguridad blockchain de la SCSA".

"Chainalysis existe para construir confianza en las blockchains, y una de nuestras estrategias para ello es demostrar su transparencia ofreciendo perspectivas sobre la actividad de la criptomoneda", dijo Jason Bonds, director de Ingresos de Chainalysis. "Estamos encantados de unirnos a la SCSA para generar concienciación sobre el uso y mal uso de la criptomoneda".

Chainalysis KYT, su herramienta de cumplimiento, permite a las empresas de criptomoneda e instituciones financieras controlar grandes volúmenes de actividad de criptomoneda e identificar transacciones de alto riesgo. Chainalysis Reactor, su herramienta de investigación, ayuda a las agencias de cumplimiento de la ley a seguir investigando la actividad delictiva, como el fraude, extorsión y blanqueo de capital en la blockchain. Chainalysis Kryptos ayuda a las instituciones financieras a examinar nuevas oportunidades y navegar por los riesgos en criptomoneda basados en los detalles de Know Your Customer (KYC) y los datos de blockchain más fiables de la industria.

La investigación de Chainalysis incluye su informe 2020 Crypto Crime [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2798665-1&h=1265188146&u...], que se publicó en Wall Street Journal [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2798665-1&h=1789466120&u...], The New York Times [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2798665-1&h=2537996077&u...], Forbes [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2798665-1&h=1142329555&u...], Fortune [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2798665-1&h=1509612964&u...], y Bloomberg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2798665-1&h=1622660715&u...].

Las organizaciones miembro de la Smart Contract Security Alliance colaboran para la publicación de cada artículo. Chainalysis ayudará a incrementar esta biblioteca de artículos para las directrices y estándares de la industria a largo plazo. Se unirán a Fujitsu R&D Center, NRI Secure, MythX, Blockgeeks, Layer X, the National University of Singapore Crystal Centre School of Computing y Quantstamp.

Más información en SmartContractSecurityAlliance.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2798665-1&h=1923611483&u...]

Acerca de ChainalysisChainalysis es la compañía de análisis de blockchain que ofrece datos y análisis para agencias gubernamentales, bolsas de valores e instituciones financieras en 40 países. Nuestras herramientas de investigación y cumplimiento, educación y asistencia crean transparencia en las blockchains de forma que nuestros clientes pueden involucrarse con confianza con la criptomoneda. Respaldada por Accel, Benchmark y otros nombres líderes en capital de riesgo, Chainalysis construye confianza en las blockchains. Para más información, visite www.chainalysis.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2798665-1&h=3385972023&u...].

