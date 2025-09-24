(Información remitida por la empresa firmante)

- ChainUp recibe el máximo galardón en tecnología de cumplimiento de criptomonedas en los premios presentados por Thomson Reuters

SINGAPUR, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- ChainUp, proveedor líder de soluciones tecnológicas para activos digitales B2B, ha sido nombrado Proveedor de Soluciones de Monitoreo de Transacciones del Año en los Premios Regulatorios Panasiáticos 2025 de Asian Legal Business (ALB), presentados por Thomson Reuters. El premio llega en un momento en que los reguladores de todo el mundo intensifican el escrutinio de las transacciones de criptomonedas, lo que subraya la creciente demanda de marcos de cumplimiento normativo más sólidos en el sector de los activos digitales.

Como resultado, la monitorización de transacciones ha pasado de ser una capacidad de nicho a un requisito fundamental para las empresas que operan en este sector. La solución de criptointeligencia de ChainUp aborda directamente este cambio en la industria al proporcionar una plataforma de nivel institucional diseñada para detectar y prevenir actividades ilícitas. Esto permite a las empresas operar con claridad e integridad regulatoria, en consonancia con estándares globales como los establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF).

Sailor Zhong, fundador y consejero delegado de ChainUp, enfatizó este cambio crucial, y declaró: "La tecnología de cumplimiento es ahora un aspecto crucial de la industria de los activos digitales, donde la monitorización de transacciones ya no es un valor añadido, sino un requisito básico para un crecimiento responsable. El reconocimiento otorgado por Thomson Reuters confirma nuestro papel al permitir que las empresas cumplan con ese estándar con confianza, a la vez que posiciona a la industria para avanzar con seguridad hacia su siguiente fase de Desarrollo".

Además de esta importante victoria, ChainUp también fue finalista del Equipo de Cumplimiento del Año de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP), lo que demuestra el doble compromiso de la compañía con la innovación tecnológica y la excelencia operativa en materia de cumplimiento normativo.

Los Premios Regulatorios Panasiáticos ALB son evaluados por un panel independiente de expertos legales y de la industria, y son ampliamente reconocidos como un referente de excelencia en cumplimiento normativo en toda Asia. ALB es propiedad de Thomson Reuters, la principal fuente mundial de información inteligente para empresas y profesionales.

Acerca de ChainUp

ChainUp, proveedor líder mundial de soluciones para activos digitales, ayuda a las empresas a navegar por las complejidades de este ecosistema en constante evolución. Fundada en 2017 y con sede en Singapur, ChainUp presta servicios a una clientela diversa, desde empresas Web3 hasta instituciones financieras consolidadas.

Su completo conjunto de soluciones incluye plataformas de intercambio de criptomonedas, tecnología de liquidez, monedero MPC de marca blanca, la herramienta de análisis de rastreo de criptomonedas KYT, tokenización de activos, gestión de criptoactivos e infraestructura Web3, como minería, staking y API de blockchain. Para más información, visite: https://www.chainup.com/.

