Chartbeat, con el respaldo de Cuadrilla Capital, adquiere FatTail

- FatTail acelera la hoja de ruta de innovación de Chartbeat y al mismo tiempo consolida a la empresa como líder en software de operaciones de medios

SANTA BARBARA, California, y NUEVA YORK, 10 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Chartbeat, una plataforma líder de software de operaciones de medios, respaldada por Cuadrilla Capital, LLC ("Cuadrilla"), anunció hoy que ha adquirido FatTail, Inc. ("FatTail"), una plataforma de software de gestión de ingresos publicitarios. Los términos de la transacción no fueron revelados.

La incorporación de FatTail mejora la plataforma de operaciones de medios de extremo a extremo de Chartbeat, complementando su solución de gestión de pedidos existente, Adpoint (Lineup Systems), junto con sus herramientas de análisis de contenido líderes en la industria, Chartbeat y Tubular Labs. La mejor solución de publicidad directa de FatTail está diseñada específicamente para editores digitales y medios minoristas e incluye pronóstico de inventario publicitario, cumplimiento, habilitación de ventas y gestión de informes financieros.

"Las ofertas únicas de Chartbeat permiten a nuestros socios aumentar tanto su audiencia como sus ingresos. Somos la única plataforma que conecta sin problemas la edición y las ventas en todos los canales de contenido y monetización", afirmó John Saroff, consejero delegado de Chartbeat. "Nuestros clientes nos dicen que necesitan una fuente para expandirse a toda su organización. FatTail promueve nuestra visión de ser esa fuente para los medios empresariales globales".

Esta adquisición refuerza la misión de Chartbeat de servir como plataforma central para las organizaciones de medios, integrando análisis de contenido de vÍdeo en el sitio y en las redes sociales con flujos de trabajo de publicidad y ventas de suscripciones para impulsar la participación de la audiencia y el crecimiento de los ingresos.

"FatTail ofrece a los editores el control sobre sus ingresos publicitarios. Al integrarnos con Chartbeat, automatizaremos aún más la publicidad directa y desbloquearemos nuevos niveles de optimización basada en datos, lo que ayudará a los editores a llegar a más lectores, reducir los costes y hacer crecer su negocio", comentó Doug Huntington, consejero delegado de FatTail. "Estamos encantados de unir fuerzas y construir el futuro juntos".

"Los editores se enfrentan a nuevos desafíos en varios frentes, como la interacción con las audiencias en un ecosistema de información invadido por contenido de baja calidad, la lucha contra el uso no autorizado de su contenido con respecto a las plataformas de inteligencia artificial que capacitan a los LLM y la reducción de los márgenes de venta a través de intercambios de anuncios programáticos", explicaron Jonah Sulak y Vikram Abraham, cofundadores y socios gerentes de Cuadrilla. "La incorporación de FatTail, que representa la tercera adquisición de Chartbeat, mejora nuestra propuesta de valor para abordar estos desafíos al empoderar a las organizaciones de medios no solo para que construyan fosos protectores, sino también para que se conviertan en jardines amurallados, al poseer y controlar su producción y distribución de contenido, su entorno de publicidad directa y la experiencia del usuario. Esperamos apoyar a los equipos de Chartbeat y FatTail mientras continúan impulsando la innovación para las principales empresas de medios digitales y medios minoristas".

Massumi + Consoli LLP actuó como asesor legal de Chartbeat y Cuadrilla. Atlas Technology Group actuó como asesor financiero y Sheppard Mullin actuó como asesor legal de FatTail.

Acerca de Cuadrilla Capital

Cuadrilla Capital, LLC es una firma líder en inversión en software empresarial fundada en 2021 con más de 500 millones de dólares en activos bajo gestión. Cuadrilla se asocia con empresas SaaS excepcionales con una sólida adecuación entre producto y mercado y un valor estratégico significativo para impulsar un crecimiento acelerado y un éxito a largo plazo. La firma tiene su sede en Santa Bárbara, California. Para obtener más información, visite www.cuadrillacapital.com.

Acerca de Chartbeat

Chartbeat, fundada en 2009, es la plataforma líder mundial de operaciones de medios. Mejor conocida por su plataforma de interacción con la audiencia, Chartbeat es ahora una plataforma totalmente integrada que respalda todos los aspectos de las operaciones comerciales de los medios, desde la creación de contenido y la información sobre la audiencia hasta la optimización de los ingresos y las ventas de publicidad. Chartbeat tiene más de 800 clientes en más de 70 países, entre ellos CNN, The New York Times, BBC, Buzzfeed, Financial Times, ESPN, Condé Nast, NewsCorp, Gannett, Hearst, Disney, Expedia, Ringier AG y Warner Bros. Discovery. Para obtener más información, visite www.chartbeat.com.

Acerca de FatTail

FatTail es una empresa global de tecnología publicitaria para empresas. Su plataforma de publicidad directa permite a los editores maximizar sus ingresos mediante la automatización de las transacciones directas. Durante más de dos décadas, FatTail ha proporcionado el sistema de gestión de pedidos para los editores más importantes del mundo, incluidos Condé Nast, Financial Times y otros. Su tecnología también ayuda a los compradores de medios a descubrir productos, inventario y precios de los editores prémium y realizar transacciones a gran escala. Obtenga más información en www.FatTail.com.

