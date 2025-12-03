EL CHATO OBTIENE EL PUESTO NO.1 DE LOS LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025

El Chato in Bogotá takes the No.1 spot in Latin America's 50 Best Restaurants 2025, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna - 50 BEST/PR NEWSWIRE

ANTIGUA, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La comunidad gastronómica se reunió por primera vez en la ciudad de Antigua, Guatemala, para la presentación de la 13.ª edición de los Latin America's 50 Best Restaurants 2025, patrocinados por S.Pellegrino & Acqua Panna. La lista destaca restaurantes de 21 ciudades, con El Chato de Bogotá ocupando el puesto No.1. Este restaurante colombiano, liderado por el chef Álvaro Clavijo, ha sido reconocido a nivel internacional por su excelencia gastronómica y su compromiso con los productores e ingredientes locales.

Para ver la lista completa del puesto 1-50, haga clic aquí.

Buenos Aires es una potencia gastronómica en la región, con ocho restaurantes clasificados en la lista del 1-50, seguida de Lima, con siete, y Santiago, con cinco. Kjolle (No.2) en Lima es proclamado The Best Restaurant in Peru, y Don Julio (No.3) en Buenos Aires es The Best Restaurant in Argentina.

Siete restaurantes debutan en la lista, encabezados por Casa Las Cujas de Santiago en el puesto No.14, que se lleva el premio Highest New Entry Award. Otros restaurantes que debutaron en Santiago son Yum Cha (No.28), Demo Magnolia (No.31) y Karai by Mitsuharu (No.45). Otras nuevas incorporaciones son Arami (No.48) en La Paz, El Mercado (No.27) en Buenos Aires y Afluente (No.34) en Bogotá.

Entre los ganadores de premios especiales se encuentran Cosme (No.9), que ganó el Highest Climber Award, patrocinado por Lee Kum Kee, luego de escalar 19 posiciones al puesto No.9; Rodolfo Guzmán de Boragó (No.6) recibe el Icon Award; Bianca Mirabili de Evvai (No.20) gana el premio Latin America's Best Pastry Chef, patrocinado por República del Cacao; Alejandro Chamorro de Nuema (No.10) gana el Estrella Damm Chefs' Choice Award; Tássia Magalhães gana el Latin America's Best Female Chef; Maximiliano Pérez es proclamado Latin America's Best Sommelier, patrocinado por Vik y Oda (No.76) de Bogotá gana el Sustainable Restaurant Award.

Craig Hawtin-Butcher, Director General de 50 Best, declaró: "Estamos realmente encantados de proclamar a El Chato como The Best Restaurant in Latin America 2025. Nuestras más sinceras felicitaciones a Álvaro Clavijo y a todo su equipo por generar un ambiente tan especial que ha llevado la cocina colombiana a la vanguardia del panorama internacional. Felicitamos a todos los restaurantes incluidos en la lista de este año".

50 Best trabaja con Deloitte como su socio oficial independiente para garantizar la integridad de la votación mediante 300 expertos regionales. Más información aquí.

