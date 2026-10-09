El Chelsea FC anuncia una nueva alianza global con GAC

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China y LONDRES, 9 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- El Chelsea Football Club ha dado a conocer hoy una alianza global junto a GAC, una de las empresas automovilísticas de mayor crecimiento a nivel mundial, convirtiéndose así en el socio automovilístico oficial del club. Esta alianza sirve para unir a la comunidad futbolística global del Chelsea con el creciente negocio automovilístico global de GAC, creando conexiones más estrechas junto a los aficionados y consumidores en el Reino Unido, Europa y otros países.

El Chelsea FC cuenta con una de las mayores bases de aficionados del mundo, con millones de seguidores repartidos por toda Europa y más allá. GAC es uno de los mayores fabricantes de automóviles de China, y esta alianza se produce en un momento en que GAC está expandiendo su alcance global y llegando a nuevos mercados con su gama de modelos prácticos y de alta calidad.

GAC y el Chelsea FC unieron fuerzas por primera durante la gira de pretemporada de 2026, y en esta nueva etapa juntos, vehículos de la gama AION de GAC escoltarán al equipo masculino a Stamford Bridge en determinados días de partido. GAC y el Chelsea FC van a colaborar además en narración digital, experiencias para los aficionados y actividades de participación, entre las que se incluyen exhibiciones de coches, proporcionando así oportunidades para que la familia del Chelsea descubra GAC y sus vehículos.

El Reino Unido y Europa son mercados importantes en lo que respecta al desarrollo internacional de GAC. La alianza con el Chelsea FC sirve para añadir una nueva dimensión a este trabajo, complementando el lanzamiento de productos, el desarrollo de canales de venta y la atención al cliente. Esto va a ayudar a GAC a llegar a un público más allá de los canales automovilísticos tradicionales, todo ello al tiempo que la empresa continúa consolidando su presencia en toda la región.

La gama europea de GAC incluye entre sus modelos al SUV eléctrico AION V y al compacto eléctrico AION UT, que ofrecen opciones para viajes familiares y movilidad diaria. Estos modelos reflejan el enfoque de la compañía en la practicidad, la tecnología y la calidad.

Esta alianza forma parte también de la estrategia global One GAC 2.0 de GAC y de su enfoque denominado "Local para lo local". Gracias a la combinación del alcance internacional de la alianza con actividades centradas en los intereses locales, GAC y el Chelsea FC construirán juntos vínculos duraderos con los aficionados y clientes.