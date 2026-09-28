Chemours respalda ampliar el plazo de transición de los refrigerantes fluorados en la UE más allá de 2040 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Chemours respalda la solicitud de la industria de automoción de ampliar el plazo de transición de los refrigerantes fluorados para sistemas de aire acondicionado móvil en la UE más allá de 2040

El sector subraya la necesidad de establecer cronogramas de transición basados en criterios científicos que protejan el clima, la seguridad de los vehículos y la movilidad de los consumidores.

WILMINGTON, Del., 28 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- The Chemours Company ("Chemours") (NYSE: CC), una empresa química de alcance mundial, anuncia hoy su firme respaldo a la petición del sector de la automoción de ampliar el plazo de transición para los gases fluorados (gases F) en sistemas de aire acondicionado móvil (MAC), en el marco de la propuesta de restricción de las sustancias PFAS en la Unión Europea.

Las observaciones presentadas por el sector durante el proceso de consulta pública reglamentaria1 procedentes de la ACEA (#20641)2, la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón (JAMA: #20672)2, MAHLE (#2064)2 y la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil (#20650)2, coinciden en la necesidad de un plazo de transición mínimo de 13 años para los vehículos eléctricos ligeros y de 20 años para el resto de los tipos de vehículos. Estas organizaciones señalaron como factor determinante la inexistencia de un sustituto directo para el refrigerante R-1234yf, utilizado actualmente en los sistemas MAC.

"Chemours respalda a los representantes de la cadena de valor de automoción en su petición de un cronograma de transición práctico y basado en la ciencia para los sistemas de aire acondicionado de los vehículos, con el fin de proteger el acceso de los consumidores a soluciones de refrigeración seguras, eficientes y sostenibles", afirmó Joseph Martinko, presidente de Soluciones Térmicas y Especializadas de Chemours. "La realidad es que las soluciones de refrigerantes de nueva generación deben desarrollarse, validarse, integrarse y escalarse antes de poder implementarse de manera responsable. A modo de referencia, la anterior transición de refrigerantes del R-134a al R-1234yf, que fue prácticamente una sustitución directa, requirió más de 15 años para completarse. Un periodo de excepción de al menos 13 años refleja la realidad de una transición de tal complejidad".

Actualmente, solo dos refrigerantes no PFAS, el propano (R-290) y el CO₂ (R-744), se están evaluando para aplicaciones MAC. Las presentaciones de la industria identifican barreras significativas que impiden que cualquiera de las opciones sirva como un reemplazo directo a corto plazo para R-1234yf:

El propano (R-290) plantea importantes barreras de seguridad y normativas para las aplicaciones MAC debido a su alta inflamabilidad y a las restricciones existentes en mercados clave, incluido EE.UU. (MAHLE #2064) 2 ; esto exige nuevos diseños de sistemas, controles de seguridad, protocolos de validación y adaptaciones en la fabricación antes de que sea viable su despliegue generalizado. Este riesgo de inflamabilidad se reconoce en diversos tipos de aplicaciones. De hecho, en julio, Francia anunció una retirada masiva por motivos de seguridad de bombas de calor residenciales que utilizan propano, debido a "rieagos de incendio o explosión".

; esto exige nuevos diseños de sistemas, controles de seguridad, protocolos de validación y adaptaciones en la fabricación antes de que sea viable su despliegue generalizado. Este riesgo de inflamabilidad se reconoce en diversos tipos de aplicaciones. De hecho, en julio, Francia anunció una retirada masiva por motivos de seguridad de bombas de calor residenciales que utilizan propano, debido a "rieagos de incendio o explosión". Los sistemas de CO₂ (R-744) requieren arquitecturas sustancialmente diferentes y componentes capaces de soportar mayores presiones, particularmente en climas cálidos, lo que puede aumentar el consumo de energía, reducir la autonomía del vehículo y añadir costes y complejidad al diseño del mismo (German Association of the Automotive Industry #20650) 2 .

. Cualquiera de las tecnologías alternativas requeriría también un ciclo completo de rediseño y validación, ya que los refrigerantes no son soluciones de sustitución directa, sino que determinan la arquitectura del sistema, la integración en el vehículo, los requisitos de seguridad y mantenimiento, y el rendimiento general del sistema antes de su despliegue a gran escala (ACEA #10785 y JAMA #20672)2.

En conjunto, estas consideraciones de índole técnica, seguridad, normativa y fabricación demuestran que el sector requiere un periodo de transición prolongado, acorde con los ciclos de diseño, validación y producción de la industria automotriz.

La cadena de valor del sector de automoción también ha identificado medidas prácticas que pueden impulsarse durante el periodo de excepción para reducir aún más las emisiones. El informe MAC Technical Working Group, publicado a principios de este año, concluyó que la aplicación progresiva de medidas de control de emisiones, tales como límites máximos a las tasas de fuga, inspecciones obligatorias y recuperación de refrigerante, puede reducir las emisiones anuales hasta en un 60 %.

Chemours mantiene su compromiso de colaborar en toda la cadena de valor de la automoción para impulsar soluciones de refrigeración de alto rendimiento y bajas emisiones. A través de su gama Opteon™ y de una inversión continua en la innovación de refrigerantes, la empresa respalda soluciones que satisfacen las necesidades cambiantes del sector de la automoción, al tiempo que promueve los objetivos europeos en materia de clima, seguridad y movilidad.

1Fuente: European Chemicals Agency (ECHA), registro de restricciones de PFAS. Para localizar una presentación citada, seleccione "Comentarios" junto a "Comentarios sobre el proyecto de dictamen de SEAC", cerca de la parte inferior de la página web, descargue el archivo y busque el ID de la presentación de referencia.

2Indica el ID de la presentación dentro del archivo "Comentarios sobre el proyecto de dictamen de SEAC".

Acerca de The Chemours CompanyThe Chemours Company (NYSE: CC) es un líder mundial en el suministro de productos químicos industriales y especializados para diversos sectores, entre ellos: recubrimientos, plásticos, refrigeración y aire acondicionado, transporte, semiconductores y electrónica avanzada, industria en general, y petróleo y gas. A través de nuestras tres divisiones de negocio — soluciones térmicas y especializadas, tecnologías de titanio y materiales de alto rendimiento — aportamos experiencia en aplicaciones e innovaciones basadas en la química para resolver los mayores desafíos de nuestros clientes. Nuestros productos insignia se comercializan bajo marcas destacadas como Opteon™, Freon™, Ti-Pure™, Nafion™, Teflon™, Viton™ y Krytox™. Con sede en Wilmington, Delaware, y cotizando en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo CC, Chemours cuenta con aproximadamente 5.700 empleados y 28 centros de fabricación, y atiende a cerca de 2.400 clientes en unos 110 países. Para más información, visite chemours.com o síganos en LinkedIn.

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, que implican riesgos e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas ofrecen expectativas actuales sobre acontecimientos futuros basadas en determinadas suposiciones e incluyen cualquier declaración que no se refiera directamente a un hecho histórico o actual. Términos como "creer", "esperar", "prever", "anticipar", "planificar", "estimar", "objetivo", "proyectar" y expresiones similares, entre otros, identifican generalmente las "declaraciones prospectivas", las cuales son válidas únicamente en la fecha en que se formularon. Estas declaraciones prospectivas pueden referirse, entre otras cosas, al desarrollo de nuevos productos, al cronograma previsto para la transición hacia refrigerantes fluorados, a las alternativas a los refrigerantes con PFAS, a la reducción de la huella ambiental y a los planes de continuar invirtiendo en investigación y desarrollo; todo ello está sujeto a riesgos e incertidumbres considerables que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Estas declaraciones no constituyen una garantía de resultados futuros. Asimismo, las declaraciones prospectivas conllevan riesgos e incertidumbres ajenos al control de Chemours. Asuntos ajenos a nuestro control, incluyendo las condiciones económicas generales, las condiciones geopolíticas y los eventos de salud global, los cambios regulatorios y los cambios en las regulaciones ambientales en Estados Unidos u otras jurisdicciones que afectan la demanda o la adopción de nuestros productos, han afectado o pueden afectar nuestro negocio y operaciones y pueden o pueden seguir obstaculizando nuestra capacidad para proporcionar bienes y servicios a los clientes, causar interrupciones en nuestras cadenas de suministro, como huelgas, conflictos laborales u otros eventos, afectar negativamente a nuestros socios comerciales, reducir significativamente la demanda de nuestros productos, afectar negativamente la salud y el bienestar de nuestro personal o causar otros eventos impredecibles. Asimismo, pueden existir otros riesgos e incertidumbres que Chemours no pueda identificar en este momento o que, actualmente, no prevea que tengan un impacto significativo en su negocio. Entre los factores que podrían ocasionar o contribuir a tales diferencias se incluyen los riesgos, incertidumbres y otros factores expuestos en los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos incluidos nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 y nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q correspondiente al trimestre finalizado el 30 de junio de 2026. Chemours no asume obligación alguna de revisar o actualizar ninguna declaración prospectiva por motivo alguno, salvo que sea exigido por la ley.

CONTACTOS:

INVERSORESBrandon OntjesVicepresidente, director de Estrategia y Relaciones con Inversores+1.302.773.3300 investor@chemours.com

MEDIOSCassie OlszewskiLíder de Relaciones con los Medios y Reputación+1.302.219.7140media@chemours.com

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