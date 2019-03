Chengdu comparte su visión con delegados de todo el mundo en SXSW

Publicado 13/03/2019 22:54:30 CET

AUSTIN, 13 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Una delegación de Chengdu, incluyendo representantes de oficiales del departamento de publicidad de el CPC Chengdu Municipal Committee y de empresas de cultura y tecnología, visitó Austin, Texas para atender el festival South by Southwest (SXSW). El objetivo de la visita fue promover el desarrollo de Chengdu y mejorar la relación mutuamente beneficiosa entre Chengdu y Austin.

https://mma.prnewswire.com/media/834217/SXSW.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/834217/SXSW.jpg]

Durante el evento promocional de Chengdu, que se celebró en el ayuntamiento de Austin, Zhang Yingming, el director general adjunto del departamento de publicidad del Comité municipal del PCC para la ciudad de Chengdu, presentó las estrategias de desarrollo de Chengdu y sus logros en los últimos años. En la presentación, Zhang destacó los avances políticos, económicos, socio-culturales y tecnológicos de Chengdu al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de China. También resaltó el objetivo de "tres ciudades, tres capitales" ("Three Cities and Three Capitals"), que contribuye al más rápido desarrollo de una ciudad cultural de fama mundial.

"Chengdu ha fijado la visión del desarrollo de la ciudad en la idea 'una montaña conecta a dos alas' ('one mountain connects two wings'). Esta nueva visión ha dado inicio al cambio del próximo milenio en Chengdu", dijo Zhang. "La cultura y la economía de Chengdu son líderes en China occidental, y Chengdu se está convirtiendo en una de las nuevas ciudades de primer nivel de China."

Chengdu y Austin son ambas ciudades miembro del World Cities Culture Forum y tienen toda la intención de convertirse en ciudades "amigas". "Verdaderamente me entusiasma ver el tamaño de la delegación, y es la primer delegación del gobierno Chino en venir a Austin y a SXSW", dijo Steve Adler, el alcalde de Austin. "Mientras más personas estén involucradas, mejor será la oportunidad que tendrá ésta relación sostenida; además es alentador para nuestra futura colaboración."

Después del evento promocional, la ciudad de Chengdu celebró la Noche Chengdu ("Chengdu Night") - una recepción presentada por China Gathering@SXSW. Durante el evento, una ceremonia de té tradicional de Chengdu y una ópera de cambio de máscara de Sichuan tuvieron lugar, asombrando a los invitados con su carácter único y estimulando su interés en aprender más acerca de la cultura de Chengdu.

"Ambos se han centrado en mejorar el ambiente cultural y en ver a la innovación como principal fuerza motriz para el desarrollo", dijo el embajador Li Qiangmin, cónsul general de la República Popular China en Houston. "Espero que podamos ver a más grupos dinámicos como Chengdu mostrando su fuerza y su potencial en SXSW y que podamos trabajar con las mejores instituciones del mundo para crear un mapa de innovación global."

