(Información remitida por la empresa firmante)

- CHIGEE lanza la XR-1: una cámara de salpicadero para moto sin pantalla que graba cada trayecto y te avisa cuando es necesario

Grabación frontal y trasera en 1.080p a 60 fps, arranque automático, alertas de voz e instalación discreta. Ganadora del premio MUSE Design Awards 2026 (Gold)

SHENZHEN, China, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- CHIGEE ha presentado hoy la XR-1, una discreta cámara para salpicadero de moto diseñada para motociclistas que buscan protección sin complicaciones. La XR-1 comienza a grabar en el momento en que se arranca la moto, captura imágenes frontales y traseras automáticamente y confirma su estado por voz; luego se oculta, dejando el habitáculo despejado y la estética original de la moto intacta.

Una vez que la moto arranca, graba continuamente en segundo plano, con grabación en bucle que sobrescribe los clips más antiguos para que los motociclistas nunca tengan que limpiar archivos. La guía de voz proactiva supervisa el estado de la grabación, la tarjeta SD, la conexión de la cámara y los errores del sistema, avisando en el momento en que algo requiere atención, para que los motociclistas salgan sabiendo que el dispositivo está listo, en lugar de tener que esperar a que lo esté. Las indicaciones de voz están disponibles en inglés, japonés, chino tradicional y coreano.

Cuando algo sale mal, la XR-1 protege lo importante. El bloqueo de emergencia detecta impactos repentinos o movimientos anormales y bloquea el clip actual para que no se pueda sobrescribir, y ayuda a preservar las grabaciones si se corta la energía sin previo aviso. El modo de vigilancia de estacionamiento mantiene la cámara encendida después de apagar el motor, activándose desde el modo de espera de bajo consumo para grabar golpes, caídas y atropellos mientras el motociclista está ausente.

La calidad de las grabaciones se obtiene gracias a un procesador Arm Cortex-A53 de 64 bits —la misma plataforma que utiliza la pantalla insignia AIO-6 de CHIGEE— que permite grabar en 1.080p a hasta 60 fps, con Smart HDR, un ángulo de visión amplio de 136° y estabilización inteligente para obtener resultados fluidos y nítidos en condiciones reales de conducción. Los clips se transfieren a la aplicación CHIGEE GO mediante una conexión Wi-Fi dedicada de 5 GHz a velocidades superiores a 10 MB/s, lo suficientemente rápido como para guardar y compartir antes de quitarse el casco.

Diseñada cumpliendo con los estándares de CHIGEE, la unidad principal XR-1 cuenta con certificación IP69K y cámaras IP68, gracias a su construcción de doble capa de PC+TPU y una estructura térmica de aleación de aluminio que la protege de la lluvia, las vibraciones, el calor y el lavado a alta presión. Un control remoto GPS opcional permite controlar el manillar y realizar el seguimiento de la ruta.

El CHIGEE XR-1 ya está oficialmente a la venta en la página web oficial de CHIGEE, con un precio de 219 dólares estadounidenses.

Acerca de CHIGEE

CHIGEE desarrolla tecnología de conducción inteligente para motociclistas, aportando inteligencia y seguridad propias de los automóviles a las dos ruedas.

Contacto para medios: press@chigeego.com

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