China Aerospace Science and Industry Corporation Limited (CASIC) lanza a bombo y platillo el sistema operativo INDICS-OS

The Released Industrial Digital Brain with Three Core Advantages

The Released Industrial Digital Brain with Three Core Advantages - CASICLOUD/PR NEWSWIRE

BEIJING, 17 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- El 15 de junio de 2022, se inauguró la Conferencia Mundial sobre Internet Industrial 2022 en la nube, con el tema de "Desarrollo Innovador de Internet Industrial, Construcción de un Nuevo Futuro de Economía Digital", en la cual participaron los invitados especiales como los miembros de Chinese Academy of Engineering (CAE) Wu Hequan, Li Bohu, Liu Yunjie, Gao Wen y Wei Yiyin, el miembro extranjero de CAE y el de German Academy of Science and Engineering (GASE) Otto Heinrich Herzog, así como Ge Xingfu, el miembro de German Academy of Science and Engineering (GASE) a pronunciar sus discursos temáticos.

En la conferencia, se lanzó a bombo y platillo una nueva generación de "chip" para las plataformas de Internet Industrial - el sistema operativo INDICS-OS.INDICS-OS, un sistema operativo de nueva generación dotado de inteligencia de fuentes abiertas y colaboración en la nube, se trata de un conector de recursos industriales, habilitador de datos industriales y acelerador de desarrollo de aplicaciones en la era de economía digital.INDICS-OS permite la rápida conexión de las máquinas al mundo digital, la abstracción e integración de los recursos digitales y el desarrollo ágil de una ventanilla única para aplicaciones industriales de gemelo digital + hilo digital.INDICS-OS se caracteriza por "seis holismos": holismo para conectividad de recursos industriales con fuentes abiertas, para arquitectura y despliegue de nube híbrida con topología flexible, para capacidad de servicio de productos con innovaciones e independencias tecnológicas en aplicaciones informáticas, para clúster de herramientas incorporadas de desarrollo en series y para empoderamiento de socios con ecosistema completo.

Durante la conferencia, también se lanzó a bombo y platillo una herramienta digital para la industria - cerebro digital de carácter industrial.El cerebro digital de carácter industrial es un producto de inteligencia respecto a análisis y gobernanza industrial para mantener la seguridad y la estabilidad de la cadena de suministro industrial y apoyar la construcción de un sistema industrial moderno.Este producto está dotado de tres ventajas abrumadoras: un sistema de metodología de economía industrial que sigue el ritmo de la evolución del tiempo;Un completo y exhaustivo recurso de Big Data industrial;Una independiente y controlable tecnología digital de nueva generación.El cerebro digital de carácter industrial de CASICloud se ha aplicado en varios ministerios y comisiones nacionales, gobiernos locales, dueños de cadenas y empresas líder de cadenas, desempeñando un papel de apoyo principal y de impulso de integración para optimizar la disposición industrial del capital estatal y servir a las empresas públicas de capital estatal a fin de acelerar la construcción de liderazgo para cadenas industriales modernas;para crear un gráfico de cadena de industria y de innovación para economía digital que abarque las provincias y ciudades así como unos 700 subsectores en todo el país, y servir al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma para la toma de decisiones científicas en la industria de economía digital;para ayudar a construir un sistema industrial moderno y promover el desarrollo sinérgico de la región Beijing-Tianjin-Hebei.

El evento se ha celebrado durante seis sesiones consecutivas desde la primera edición de Foro de la Cumbre de Internet Industrial en 2017 hasta la Conferencia Mundial sobre Internet Industrial 2022.Como una de las primeras plataformas de servicio público de Internet Industrial del mundo y de China, la plataforma de CASICloud construida por CASIC se ha ido actualizando y transformando continuamente, y cuenta con capacidades de servicio para ingeniería de sistemas interindustriales e interdisciplinarios, capacidades excelentes de integración y de innovación para tecnología de fabricación y de información, capacidades de servicio de Internet Industrial seguras y controlables, capacidades perfectas de apoyo para ecología de plataforma y servicio público, así como capacidades de práctica para formación de talentos en materia de integración entre industria y educación, las cuales han ocupado un puesto de liderazgo en la industria, haciendo que el plan maestro de desarrollo respecto a la construcción de una empresa dedicada a la plataforma de Internet Industrial de clase mundial es cada vez más específico.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1842218/Casicloud_Logo.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1842219/Casicloud_pic_2.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1842220/Casicloud_pic1.jpg

Personal de Contacto: Chen Shuo, 008610-81135810, 0086-13601110701, E-mail: chenshuo@casicloud.cn