China Power en Busworld Europe: HIGER presenta sus nuevos autocares eléctricos New V en Bélgica

BRUSELAS, 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- A las 9:30 a. m. del 4 de octubre de 2025, se celebró con gran pompa la Busworld Europe en Bruselas, Bélgica. Como uno de los principales fabricantes chinos de autobuses, HIGER presentó tres modelos eléctricos de la nueva serie V para el mercado europeo. El evento atrajo a clientes, importantes medios de comunicación y expertos del sector de más de 20 países de todo el mundo. Estas innovaciones, centradas en la electrificación, la cabina inteligente y la calidad superior, ponen de relieve la transformación de la fabricación inteligente en China.

En el evento, Leo Zheng, vicepresidente ejecutivo de HIGER, destacó los valores fundamentales y las características destacadas de la nueva serie V de HIGER. La cabina inteligente ofrece ventajas tangibles a los operadores. El innovador diseño del vehículo aporta más comodidad tanto a los conductores como a los pasajeros. Respaldada por el completo servicio posventa y la red de operaciones de HIGER en toda Europa, la nueva serie V interpreta tres principios clave: valor, vector y visión.

La nueva serie V ha estado en desarrollo durante tres años, durante los cuales nuestros expertos técnicos han permanecido durante largos periodos en los mercados de primera línea para realizar investigaciones en profundidad. Con un desarrollo avanzado y un proceso IPD completo, la serie incorpora a la perfección un innovador diseño modular 3D, tecnología de control de dominio inteligente y fabricación avanzada. Con una gama completa de 8 a 14 metros y capacidad para todos los tipos de potencia, la nueva serie V ofrece una adaptabilidad excepcional para una amplia variedad de escenarios. Es competente para diversas necesidades operativas, como autobuses de pasajeros, autobuses turísticos, autocares, autobuses escolares, autocares interurbanos y autobuses urbanos.

Durante cuatro ediciones consecutivas de Busworld, HIGER ha sido un firme defensor de la entrada de los autobuses en la era de la electrificación. Desde el lanzamiento del autobús urbano con supercondensadores en 2017, la serie Azure de autobuses eléctricos en 2019, el autobús eléctrico de alta gama FENCER f1 en 2023 y el debut de la nueva serie eléctrica V en 2025, HIGER ha demostrado constantemente las capacidades líderes de China en I+D y fabricación. Estos hitos no solo ponen de relieve la fortaleza de China en la industria, sino que también subrayan su importante papel en la innovación y la premiumización de los autobuses de nueva energía en la escena mundial.

La evolución de los autobuses irá mucho más allá de los propios vehículos, abarcando avances en los sistemas de investigación y desarrollo, la colaboración entre ecosistemas y el establecimiento de normas industriales. Con la nueva serie eléctrica V a la vanguardia, HIGER se sitúa en primera línea para remodelar el mercado mundial de autobuses, impulsando el avance de la fabricación inteligente china y llevando al mundo los innovadores autobuses chinos.

