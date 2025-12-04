China recibió el primer envío verificado de carne de res libre de deforestación y conversión (vDCF) de Brasil

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Un hito para el comercio sostenible global se anunció en el Día de Acción Forestal (18 de noviembre) de la COP30, confirmando que China recibió su primer envío de carne de res libre de deforestación y conversión (vDCF) verificada independientemente desde Brasil. Esta confirmación subraya la creciente demanda china de productos básicos de origen responsable y la importancia de este avance.

La verificación fue realizada por BDO, que también audita a MBRF, la empresa exportadora en Brasil, y su sistema integral de monitoreo bajo el protocolo Boi na Linha y los criterios DCF desarrollados por WWF y sus socios. La carne de res se somete a una estricta trazabilidad desde el origen hasta el sacrificio, abarcando a los proveedores directos e indirectos con monitoreo geoespacial diario. Esto garantiza no abastecimiento de áreas deforestadas o embargadas, regiones protegidas o tierras indígenas, a la vez que se mantiene el pleno cumplimiento socioambiental. El rigor del sistema supera los estándares previos de la industria.

Lunyan Lu, consejero delegado de WWF China, destacó que este logro es el resultado de los esfuerzos conjuntos de WWF China, WWF Brasil y otros socios. Al conmemorarse el décimo aniversario del Acuerdo de París, las decisiones de compra concretas de China se están convirtiendo en factores clave para acelerar la transición global hacia cadenas de suministro libres de deforestación. Al enviar una fuerte señal de demanda de productos DCF, China está redefiniendo las expectativas del mercado.

WWF desempeñó un papel facilitador clave, fortaleciendo el diálogo y la cooperación técnica entre las partes interesadas chinas y brasileñas. Gracias a la colaboración continua con empresas chinas para comprometerse y actuar en pro del abastecimiento sostenible, y a la promoción de estándares de comercio verde alineados con AFi, WWF contribuyó a generar señales claras de mercado desde China. Estas señales impulsaron las respuestas de los productores en Brasil y avanzaron en hitos cruciales hacia las cadenas de suministro de flujo de caja descontado (DCF).

Mauricio Voivodic, director ejecutivo de WWF-Brasil, añadió que China y Brasil tienen una influencia cada vez mayor en la gobernanza climática global. El interés de China en los productos de DCF indica a los productores brasileños que la adopción de medidas de DCF ofrece una ventaja competitiva en un mercado de alta demanda.

GAO Guan, vicepresidente de la Asociación de la Carne de China (CMA), afirmó que, durante la última década, la CMA y WWF emitieron la Declaración de Desarrollo Sostenible de la Carne de China, crearon el estándar colectivoEspecificaciones de Comercio Verde para la Industria Cárnica, certificaron como "Empresas de Demostración de Comercio Verde" y avanzaron en la transformación de la cadena de suministro verde. El primer envío verificado de carne de res DCF de Brasil destaca estos esfuerzos y marca la transición de China hacia un comercio de carne verde verificable y trazable.

Al priorizar el abastecimiento libre de deforestación, China y Brasil demuestran liderazgo en la alineación del desarrollo económico con la integridad ambiental, ofreciendo soluciones creíbles a los desafíos globales de la deforestación.

