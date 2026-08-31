CHINT presentó soluciones de energía avanzadas en CIGRE 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 31 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- A medida que las redes eléctricas europeas evolucionan para dar cabida a las energías renovables, la electrificación y la creciente demanda de electricidad, CHINT, proveedor de confianza de soluciones integradas de potencia y energía, presentó sus últimas soluciones energéticas en CIGRE 2026, destacando cómo las tecnologías avanzadas pueden ayudar a las empresas de servicios públicos y a los clientes de energía a modernizar sus redes, mejorar la fiabilidad y acelerar la transición energética.

CHINT presentó una cartera integral que abarca transformadores de potencia, aparatos de media y alta tensión, subestaciones, almacenamiento de energía y soluciones de energía avanzadas para centros de datos, demostrando su capacidad para proporcionar soporte a clientes en el sector energético europeo en constante evolución.

Soluciones de energía para la red eléctrica de Europa en evolución

El sistema eléctrico europeo está entrando en una nueva etapa de transformación. La rápida integración de la generación de energías renovables, la electrificación del transporte y la industria, y el crecimiento de la infraestructura digital están generando nuevas exigencias para las redes eléctricas. Al mismo tiempo, la expansión de la IA y los centros de datos contribuye a una demanda de electricidad cada vez mayor y más concentrada en Europa.

Para las empresas de servicios públicos y otros clientes del sector energético, estos cambios impulsan la demanda de soluciones que mejoren la fiabilidad, la flexibilidad, la eficiencia y el desempeño ambiental de la red. En el segmento de Redes Eléctricas Verdes y Alta Tensión, CHINT presentó transformadores de potencia sumergidos en aceite de 1.000 kV de bajas pérdidas y bajo nivel de ruido, así como transformadores de potencia sumergidos en aceite de éster natural de 750 kV y aparatos de media y alta tensión sin SF₆, incluyendo subestaciones encapsuladas en gas (GIS) sin SF₆ de 24 kV, 145 kV y 420 kV. Estas soluciones demuestran el compromiso de CHINT con ayudar a sus clientes a mejorar el rendimiento de la red, respondiendo al creciente énfasis del sector en la sostenibilidad ambiental.

A medida que el sistema eléctrico europeo continúa evolucionando, crece la necesidad de soluciones flexibles y de rápida implementación para el almacenamiento de energía y la integración de energías renovables. En este contexto, CHINT presentó su subestación integrada PCS de 13,8 MW en CIGRE 2026, que ofrece un enfoque compacto e integrado para aplicaciones de almacenamiento de energía y energías renovables a gran escala. Con un diseño llave en mano y de fácil instalación, la solución reduce el trabajo de instalación in situ y los requisitos de espacio, a la vez que permite un despliegue más rápido y una mejor respuesta de la red eléctrica. Su configuración integrada ayuda a reducir las pérdidas del sistema, mientras que su diseño sin aceite minimiza el riesgo de fugas, contaminación y ruido, lo que contribuye a un almacenamiento de energía y aplicaciones de red más eficientes y fiables.

CHINT también exhibió sistemas de almacenamiento de energía en cascada, transformadores de estado sólido (SST), disyuntores de estado sólido (SSCB) y módulos de energía para centros de datos. Juntas, estas soluciones reflejan la capacidad de CHINT para proporcionar tecnologías en diferentes etapas del sistema eléctrico, desde transmisión de alto voltaje y subestaciones hasta distribución, almacenamiento y aplicaciones de uso final.

Apoyar la transición energética de Europa con experiencia local

La tecnología es sólo una parte de una exitosa modernización de la red. Comprender los requisitos del mercado local y trabajar estrechamente con los clientes durante todo el ciclo de vida del proyecto es igualmente importante.

CHINT ha seguido fortaleciendo su presencia en toda Europa, combinando su tecnología global y sus capacidades de ingeniería con equipos y capacidades de servicio localizados.

"A medida que la era de la IA, las energías renovables y la electrificación remodelan el panorama energético de Europa, los clientes buscan cada vez más socios que puedan ofrecer soluciones energéticas integradas, fiables y preparadas para el futuro en lugar de productos independientes", afirmó Beibei Zheng, vicepresidente de CHINT Global.

"En CHINT, consideramos esta transformación una oportunidad para impulsar la innovación y generar valor para nuestros clientes. Aprovechando nuestra cadena de valor energética integral, ofrecemos soluciones integradas que respaldan una infraestructura energética más confiable, eficiente y sostenible para la era de la IA. Desde tecnologías de última generación, como transformadores y disyuntores de estado sólido, hasta soluciones de almacenamiento en cascada, nuestro enfoque no solo se centra en ofrecer productos innovadores, sino también en ayudar a nuestros clientes a construir una infraestructura resiliente y preparada para el futuro en la era de la IA".

Durante CIGRE 2026, los especialistas en ingeniería de CHINT colaboraron con empresas de servicios públicos, contratistas EPC, consultores y socios tecnológicos para analizar aplicaciones que incluyen la transmisión de alta tensión, la modernización de subestaciones, la distribución de energía sostenible, el almacenamiento de energía y el suministro eléctrico para centros de datos.

Innovación que respalda un sistema energético más flexible

La modernización de las redes eléctricas europeas impulsa la continua innovación en tecnologías energéticas. "CHINT ofrece una solución integral de suministro eléctrico para el mercado de centros de datos, en rápido crecimiento, basada en capacidades de subestación integradas que abarcan desde interfaces de transmisión de 400 kV hasta distribución de media tensión", afirmó el doctor Naihu Li, vicepresidente de CHINT T&D y director del Instituto de I+D del Grupo CHINT.

"Estas soluciones están diseñadas con arquitecturas modulares de rápida implementación, lo que permite a los desarrolladores de infraestructuras establecer plazos de proyecto realistas y acelerados. El almacenamiento de energía en baterías se integra a la perfección en estos paquetes de subestaciones, una capacidad cada vez más crucial a medida que los operadores de red se enfrentan a los requisitos de gestión de la demanda máxima y respuesta de frecuencia. Además, CHINT ofrece sistemas de suministro eléctrico prefabricados y modulares, diseñados específicamente para aplicaciones en centros de datos".

El rápido crecimiento de la IA y los centros de datos está generando nuevos requisitos para los sistemas eléctricos, lo que acelera la necesidad de innovación en todo el sector. A medida que la demanda de electricidad y los requisitos de la red siguen evolucionando, los clientes buscan tecnologías que ofrezcan mayor fiabilidad, flexibilidad y escalabilidad.

Para CHINT, esto subraya la importancia de la innovación continua: desarrollar soluciones energéticas avanzadas que sean flexibles, fiables y escalables, y que ayuden a los clientes a responder a las cambiantes demandas de los sistemas eléctricos actuales y futuros.

Perspectiva del cliente: Soluciones energéticas para una red eléctrica en constante evolución

A medida que el sistema eléctrico europeo se vuelve más complejo, los clientes dan mayor importancia a la fiabilidad, la escalabilidad y el rendimiento a largo plazo.

"CHINT ha demostrado ser un socio fiable y capaz para satisfacer las necesidades cambiantes del sector eléctrico", afirmó un cliente de CHINT. "Lo que destaca es la capacidad de CHINT para combinar tecnología, experiencia en ingeniería y apoyo a proyectos, ofreciendo soluciones prácticas y escalables. Esto nos da la confianza de que podemos responder no solo a las necesidades actuales de la red, sino también a las necesidades cambiantes del sistema eléctrico en los próximos años".

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