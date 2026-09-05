CHiQ gana el AI Home Ecosystem Brand Award, explorando nuevas experiencias de vida inteligente con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

-CHiQ gana el AI Home Ecosystem Brand Award, explorando nuevas experiencias de vida inteligente a través de la innovación en IA

BERLIN, 5 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- CHiQ, una marca global de hogares inteligentes, recibió el premio AI Home Ecosystem Brand Award en IFA 2026 en reconocimiento a su continua innovación en tecnología de IA y ecosistemas para hogares inteligentes. El premio destaca aún más el trabajo pionero de CHiQ en hogares inteligentes con IA y sus esfuerzos constantes por mejorar la experiencia del usuario mediante avances tecnológicos.

Presentado conjuntamente por IDG e IFA, este premio es uno de los galardones a la innovación tecnológica más esperados por la industria global de electrónica de consumo y electrodomésticos durante IFA. Reconoce los avances más notables en tecnología de IA de vanguardia en todo el sector, con un enfoque en innovaciones y aplicaciones prácticas que contribuyen al desarrollo de la industria.

"Recibir el premio AI Home Ecosystem Brand Award es un reconocimiento a la continua exploración de CHiQ en el ámbito de los hogares inteligentes con IA", declaró Vinson Fan, subdirector general del Centro de Negocios de Marcas Internacionales de Changhong. "El valor de la IA debe reflejarse no solo en las funciones inteligentes de los productos individuales, sino también en la comprensión de las necesidades de los usuarios y en la capacidad de integrar de forma natural diferentes dispositivos y escenarios. CHiQ seguirá profundizando en la integración de la IA en la vida cotidiana del hogar, logrando que la tecnología para hogares inteligentes responda mejor a las necesidades de los usuarios y ofreciendo experiencias más cómodas, intuitivas y personalizadas a los consumidores de todo el mundo".

En IFA de este año, CHiQ presentó una gama de productos emblemáticos para el hogar inteligente impulsados por IA en categorías clave, incluidos televisores, refrigeradores, lavadoras y aires acondicionados. El televisor RGB MiniLED AI cuenta con una plataforma deportiva IA que amplía las oportunidades para hacer ejercicio en casa, mientras que el refrigerador IA utiliza tecnología de control de precisión impulsada por IA para mejorar la conservación de los alimentos. Las lavadoras y los aires acondicionados emplean sensores inteligentes para optimizar aún más el cuidado de las prendas y el control del clima interior.

Más allá de sus productos, CHiQ continúa explorando la intersección de tecnología, cultura y estilo de vida. La marca ha incorporado elementos inspirados en los pandas en sus interacciones con IA para atraer a los usuarios de una manera más accesible. A través de asociaciones deportivas como la Copa Mundial de Salto de Esquí FIS, CHiQ también conecta su marca con deportes y estilos de vida familiares para los consumidores europeos, fortaleciendo aún más su presencia de marca localizada.

En los últimos años, CHiQ ha seguido impulsando el desarrollo y la aplicación de la tecnología de IA, extendiendo sus capacidades de IA desde productos individuales a una gama más amplia de electrodomésticos y situaciones cotidianas, al tiempo que fortalece constantemente sus capacidades de innovación tecnológica y de producto. Aprovechando este premio, CHiQ ampliará aún más el papel de la IA en la vida diaria del hogar. Mediante un ecosistema más abierto y un desarrollo tecnológico continuo, la marca busca fortalecer su presencia global y brindar experiencias de vida inteligente más personalizadas a consumidores de todo el mundo.

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