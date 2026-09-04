CHiQ en IFA 2026: De la expansión global a un mayor compromiso local

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En IFA Berlín, celebrada el 4 de septiembre, CHiQ presentó su nueva gama de electrodomésticos con inteligencia artificial (IA), que incluye televisores, frigoríficos, aires acondicionados y lavadoras-secadoras. En lugar de centrarse únicamente en las especificaciones técnicas, la marca demostró cómo la IA se integra en las rutinas domésticas cotidianas, marcando un cambio de la innovación tecnológica a las experiencias diarias y reflejando el continuo enfoque de su empresa matriz, Changhong, en la localización en los mercados globales.

Para satisfacer las diversas necesidades del hogar, CHiQ está incorporando la IA en un número creciente de situaciones cotidianas. Su línea de televisores RGB MiniLED con IA integra una plataforma deportiva con IA, transformando el televisor de una pantalla tradicional en un centro interactivo para el ejercicio en casa y actividades compartidas. El aire acondicionado cuenta con un radar de presencia humana con IA que detecta la ubicación y los hábitos de los usuarios para ajustar el flujo de aire dinámicamente. Por su parte, el frigorífico y el sistema de lavado con IA emplean sensores y monitorización inteligentes para ayudar a los usuarios a gestionar de forma más proactiva la frescura de los alimentos y la limpieza de la ropa.

En la jornada inaugural de IFA, Grundig, socio estratégico de CHiQ y marca europea de electrodomésticos de alta gama, presentó una nueva línea de productos que incluye televisores, frigoríficos, lavadoras-secadoras y aires acondicionados. Esta presentación supone una extensión más del desarrollo de marca y la estrategia de producto de Grundig, y apunta a una nueva dirección para la compañía en los mercados europeos y globales.

En los últimos años, CHiQ se ha centrado en simplificar las tareas domésticas cotidianas mediante la innovación inteligente. La marca ha introducido un panda gigante virtual como asistente interactivo con IA, aportando calidez y personalidad a sus televisores inteligentes y otros electrodomésticos con IA, a la vez que incorpora de forma natural elementos distintivos de la cultura china en la experiencia del usuario.

El esquí se ha convertido en otro vínculo que conecta a CHiQ con el estilo de vida europeo. Durante este mismo periodo, la marca ha reforzado su presencia en Europa como socio oficial de datos de la Copa del Mundo de Salto de Esquí de la FIS. Estos esfuerzos han profundizado la relación de CHiQ con los consumidores en Europa y en todo el mundo. Al mismo tiempo, la marca incorpora la velocidad del esquí y la esencia de los deportes de invierno en sus productos, acercando la tecnología al estilo de vida de los usuarios.

Detrás de estas iniciativas se esconde un cambio más amplio: CHiQ está impulsando sus esfuerzos de localización. Desde las experiencias de producto y la comunicación de la marca hasta los deportes, la cultura y otros aspectos de la vida local, la empresa está estableciendo puntos de contacto más diversos a medida que expande su presencia en Europa. Más allá de simplemente entrar en mercados extranjeros, CHiQ busca integrarse en ellos, alineando su expansión global con los mercados locales a los que sirve.

Acerca de CHiQ

CHiQ, uno de los principales fabricantes mundiales de electrónica de consumo y electrodomésticos, está redefiniendo los estándares del sector con productos innovadores, tecnologías inteligentes y un creciente compromiso con la responsabilidad social corporativa. Su influencia continúa expandiéndose en los mercados globales, especialmente en Europa.

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