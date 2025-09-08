CHiQ presenta tecnología de IA con temática de panda, patrocinio de FIS y liderazgo ESG en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Internationale Funkausstellung (IFA), la feria líder mundial de electrónica de consumo y electrodomésticos, comenzó el 5 de septiembre en Berlín. En la edición de este año, Changhong acaparó la atención mundial con el lanzamiento de sus electrodomésticos inteligentes con temática de pandas, una nueva alianza estratégica en deportes de invierno y una demostración de iniciativas ESG, todo lo cual pone de relieve la capacidad de la marca para innovar y contar historias culturales.

Presentada en IFA, la línea de productos de Changhong inspirada en los pandas combina motivos culturales icónicos con tecnología de inteligencia artificial de vanguardia. El televisor con IA cuenta con un compañero virtual inteligente, Panda Xiaobai, que ofrece interacción las 24 horas del día y contenido seleccionado con temática de pandas. El frigorífico utiliza un control de humedad en la nube impulsado por IA para preservar la frescura, mientras que el aire acondicionado emplea algoritmos de IA adaptativos para ajustar el clima interior. Inspirado en la estética de la tinta china y las siluetas de los pandas, el diseño refleja una fusión de sofisticación tecnológica y elegancia natural.

En la exposición, CHiQ, la marca internacional de Changhong, anunció una colaboración de tres años con la Federación Internacional de Esquí (FIS), convirtiéndose en socio oficial de la Copa del Mundo de Saltos de Esquí de la FIS. Basándose en su participación en los eventos alemanes de la FIS desde 2023 y en su colaboración con la Asociación Alemana de Esquí (DSV), el acuerdo representa un paso adelante en la estrategia global de marketing deportivo de CHiQ. La marca también reafirmó su alianza con el campeón mundial de salto de esquí Andreas Wellinger, promoviendo conjuntamente los valores de la excelencia y perseverancia.

Como parte de su compromiso con el deporte inclusivo, CHiQ se convirtió en patrocinador oficial del Abierto de Tenis en Silla de Ruedas, organizado por la Federación Alemana de Tenis (DTB). En IFA 2025, DTB otorgó a CHiQ un certificado de colaboración honorífica, en reconocimiento a su papel en la unión de la tecnología y el deporte, al tiempo que promueve los valores ESG. Esta colaboración destaca la dedicación de CHiQ a generar un impacto social significativo a través de la innovación y la defensa de la diversidad, la igualdad y la sostenibilidad a escala global.

En reconocimiento a sus logros, CHiQ fue galardonada con el 'Premio a la marca líder en electrodomésticos con IA' en IFA 2025, que celebra sus contribuciones a la fabricación inteligente y la innovación impulsada por la IA.

La presencia de CHiQ en la exposición de este año refleja una estrategia global basada en la innovación tecnológica y la resonancia cultural. Al integrar imágenes emblemáticas de China y forjar alianzas con las principales plataformas deportivas internacionales, la marca sigue elevando su posicionamiento premium. Respaldada por sus tecnologías ecológicas y sus soluciones basadas en la inteligencia artificial, CHiQ ha obtenido el reconocimiento por su enfoque visionario. Como buque insignia de Changhong para los mercados internacionales, CHiQ está preparada para ganarse de forma constante la confianza de los consumidores a través de la innovación y la creación de valor auténtico.

