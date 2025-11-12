Chubb lanza motor de optimización con IA para seguros integrados

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva funcionalidad de inteligencia artificial de Chubb Studio personaliza ofertas de seguros, impulsando los ingresos de socios digitales y generando insights basados en datos

NUEVA YORK, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Chubb, líder mundial en seguros, anunció hoy, durante el Singapore Fintech Festival, el lanzamiento de un nuevo motor de optimización impulsado por inteligencia artificial dentro de Chubb Studio, su plataforma tecnológica global para alianzas de distribución de seguros integrados. Esta nueva funcionalidad utiliza IA propia de Chubb para analizar datos y ofrecer propuestas de seguros personalizadas en el punto de venta, posicionándose como una de las primeras soluciones de este tipo disponibles para socios de distribución digital en la industria aseguradora.

El motor de optimización permitirá a los socios de Chubb incrementar la interacción con sus clientes y fortalecer la lealtad a la marca, logrando un crecimiento tangible al alinear soluciones de protección con las necesidades específicas de su base de usuarios. Los consumidores podrán acceder a opciones de seguros simples y altamente personalizadas a través de las plataformas y aplicaciones que ya utilizan, integradas en sus experiencias digitales cotidianas, disfrutando tranquilidad en los momentos clave.

"El lanzamiento del motor de optimización de Chubb Studio representa un avance significativo en la manera en que empoderamos a nuestros socios digitales para interactuar con sus clientes, aumentar la conversión y construir resiliencia financiera mediante protecciones de seguros altamente relevantes", afirmó Sean Ringsted, Chief Digital Business Officer de Chubb. "Al combinar insights basados en datos con la amplitud de productos de Chubb y nuestro profundo conocimiento de la industria y los mercados regionales, ofrecemos a nuestros socios información única, así como productos y servicios de seguros personalizados que generan resultados."

Chubb Studio permite a plataformas digitales de todo el mundo integrar de manera sencilla productos de seguros en sus recorridos de cliente mediante APIs y SDKs. Estas herramientas innovadoras permiten a los socios de Chubb ofrecer coberturas más relevantes —como protección contra daños a celulares, seguros de viaje, hospitalización o vida— a través de campañas de marketing basadas en los perfiles específicos de sus clientes.

Entre las principales características del motor de optimización con IA de Chubb Studio destacan:

Recomendaciones personalizadas: Los insights basados en datos e inteligencia artificial, identifican perfiles de clientes y recomiendan productos y canales de interacción adaptados a sus necesidades individuales.

Los insights basados en datos e inteligencia artificial, identifican perfiles de clientes y recomiendan productos y canales de interacción adaptados a sus necesidades individuales. Tecnología Click-to-Engage: Una forma sencilla y ágil para que los clientes se conecten al instante con un asesor de confianza por teléfono, video llamada o mensaje de texto y conozcan más sobre productos de seguros complejos y de mayor valor.

Una forma sencilla y ágil para que los clientes se conecten al instante con un asesor de confianza por teléfono, video llamada o mensaje de texto y conozcan más sobre productos de seguros complejos y de mayor valor. Modelos de integración flexibles: La plataforma ofrece tres opciones de integración —gestionada por Chubb, gestionada por el socio y modelo híbrido— permitiendo a los socios elegir el nivel de control y compartición de datos que mejor se adapte a sus necesidades.

La plataforma ofrece tres opciones de integración —gestionada por Chubb, gestionada por el socio y modelo híbrido— permitiendo a los socios elegir el nivel de control y compartición de datos que mejor se adapte a sus necesidades. Insights basados en datos: Los datos de desempeño se analizan en tiempo real, retroalimentando el modelo de recomendaciones para perfeccionar y mejorar continuamente las campañas de marketing de seguros.

"Esta última innovación de Chubb Studio refuerza nuestro compromiso de ofrecer la tecnología más avanzada para beneficiar a nuestros socios digitales y sus clientes", agregó Ringsted. "Se trata de ofrecer experiencias centradas en el cliente a través de la precisión, la personalización y la innovación."

Para más información sobre Chubb Studio, visita studio.chubb.com.

Acerca de ChubbChubb es una compañía mundial líder en seguros. Con operaciones en 54 países y territorios, Chubb ofrece seguros de propiedad y responsabilidad civil comercial y personal, de accidentes personales y salud complementaria, de vida y reaseguros a un diverso grupo de clientes. La compañía se define por su extensa oferta de productos y servicios, amplias capacidades de distribución, excepcional fortaleza financiera y operaciones locales a nivel mundial. La compañía matriz, Chubb Limited, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE:CB) y es integrante del índice de S&P 500. Chubb emplea a aproximadamente 43 mil colaboradores alrededor del mundo. Para información adicional, visite el sitio: www.chubb.com.

