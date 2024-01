(Información remitida por la empresa firmante)

- CIBS2024 ya está disponible para la preinscripción e invita a todo el mundo a las tecnologías de vanguardia en la construcción naval

SHANGHÁI, 17 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Mientras la economía se recupera y el impulso del consumo va de la mano, el 27º Salón Náutico Internacional de China (Shanghái) 2024 (CIBS2024), organizado por Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd., se celebrará del 26 al 29 de marzo de 2024 en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái (SNIEC). La preinscripción de visitantes ya está oficialmente en línea.

CIBS2024 continuará promoviendo la "Conversión de energía + Fabricación inteligente" y, bajo el liderazgo de muchos expositores nacionales y extranjeros de nueva tecnología energética y barcos reales con accesorios, agregará un nuevo impulso al desarrollo común de la nueva industria energética de China para barcos. Después de años de ausencia, han regresado al mercado chino pabellones de muchos países y regiones, como Italia, Corea del Sur, Taiwán China, etc. Las empresas extranjeras también se reunirán en Shanghai y traerán los nuevos modos, nuevas demandas, nuevos escenarios, nuevos productos y nuevas tecnologías de la industria.

¡Vuelve el clásico evento de la CIBS para ayudar a las empresas a alcanzar nuevas cotas! El Foro Internacional de Desarrollo de la Industria Náutica de China 2024 reunirá a numerosos expertos del sector para debatir en profundidad sobre los principales mercados de yates del mundo.

CIBS2024 invitará a los compradores de alta calidad de la cadena global de la industria naval a ponerse en contacto con los expositores de barcos y accesorios de CIBS a través de la exposición en línea y fuera de línea, lo que construirá un puente para que los expositores amplíen sus negocios en el extranjero de manera eficiente, y ayudará en gran medida a la nueva situación de los productos de alta calidad fabricados en China en el extranjero.

Además, también volverá la piscina de gran tamaño del popular "Carnaval acuático" anual. El Salón del Estilo de Vida, que se celebró simultáneamente con CIBS2024, contó con exposiciones sobre pesca con señuelos, deportes acuáticos, deportes al aire libre, y lo mejor de lo mejor, etc. El salón comenzó con la innovación de los conceptos tradicionales y brindó una nueva oportunidad a las empresas de toda la región para observar las nuevas tendencias en el desarrollo industrial y aprovechar las nuevas oportunidades del mercado global.

Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co. Ltd (IM Sinoexpo) es una empresa líder en la organización de eventos en China, empresa conjunta fundada en 1998 por Informa PLC y Shanghai Sinoexpo International Exhibition Co., Ltd. Con sede en Londres, la superficie total de exposición alquilada anualmente por IM Sinoexpo supera los 1.500.000 metros cuadrados, creando múltiples oportunidades comerciales para casi 1 millón de compradores de todo el mundo. Desarrollado desde 2016, nuestro negocio en línea ahora incluye 8 plataformas B2B principales, 5 miniprogramas de abastecimiento B2P y 1 aplicación.

Regístrese y únase a nosotros en CIBS2024: https://reg.boatshowchina.com/en/user/re...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cibs2024-ya-esta-disponible-para-la-preinscripcion-302036988.html