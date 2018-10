COMUNICADO: Cifras de tráfico de Fraport - Enero de 2018: Fraport inicia el nuevo año con un fuerte crecimiento (2)

Publicado 14/02/2018 0:07:42 CET

Cifras de tráfico de Fraport Enero de 2018 Aeropuertos del Grupo Fraport(1) Enero de 2018 Acumulado anual en 2018 Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % Acumulado anual % Acumulado anual % Acumulado anual % --- --- --- --- --- --- FRA Fráncfort Alemania 100,00 4 549 397 7,6 166 565 0,4 36 816 8,6 4 549 397 7,6 166 565 0,4 36 816 8,6 --- --------- -------- ------ --------- --- ------- --- ------ --- --------- --- ------- --- ------ --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 100 375 12,3 1016 18,0 2465 11,4 100 375 12,3 1016 18,0 2465 11,4 --- --------- --------- ------ ------- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- Fraport Brasil 100,00 1 297 288 0,4 5098 31,2 12 867 10,9 1 297 288 0,4 5098 31,2 12 867 10,9 -------------- ------ --------- --- ---- ---- ------ ---- --------- --- ---- ---- ------ ---- FOR Fortaleza Brasil 100,00 594 251 -5,6 2974 19,4 5235 2,3 594 251 -5,6 2974 19,4 5235 2,3 --- --------- ------ ------ ------- ---- ---- ---- ---- --- ------- ---- ---- ---- ---- --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 703 037 6,0 2124 52,2 7632 17,7 703 037 6,0 2124 52,2 7632 17,7 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 549 506 -5,1 n.d. n.d. 5874 -7,8 549 506 -5,1 n.d. n.d. 5874 -7,8 ----------------------------------------------- ----- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 409 740 -7,9 n.d. n.d. 4009 -9,2 409 740 -7,9 n.d. n.d. 4009 -9,2 --------------------------------------------- ----- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 19 603 31,3 n.d. n.d. 372 78,8 19 603 31,3 n.d. n.d. 372 78,8 --- -------------- ------ ----- ------ ---- ---- ---- --- ---- ------ ---- ---- ---- --- ---- CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 43 255 -36,2 n.d. n.d. 308 -43,0 43 255 -36,2 n.d. n.d. 308 -43,0 --- ------------- ------ ----- ------ ----- ---- ---- --- ----- ------ ----- ---- ---- --- ----- EFL Cefalonia Grecia 73,40 1890 6,1 n.d. n.d. 77 1,3 1890 6,1 n.d. n.d. 77 1,3 --- --------- ------ ----- ---- --- ---- ---- --- --- ---- --- ---- ---- --- --- KVA Kavala Grecia 73,40 32 428 > 100,0 n.d. n.d. 380 > 100,0 32 428 > 100,0 n.d. n.d. 380 > 100,0 --- ------ ------ ----- ------ ------- ---- ---- --- ------- ------ ------- ---- ---- --- ------- PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 329 8,6 n.d. n.d. 66 -19,5 329 8,6 n.d. n.d. 66 -19,5 --- -------------- ------ ----- --- --- ---- ---- --- ----- --- --- ---- ---- --- ----- SKG Salónica Grecia 73,40 309 586 -12,2 n.d. n.d. 2696 -17,1 309 586 -12,2 n.d. n.d. 2696 -17,1 --- -------- ------ ----- ------- ----- ---- ---- ---- ----- ------- ----- ---- ---- ---- ----- ZTH Zante Grecia 73,40 2649 -2,9 n.d. n.d. 110 -14,1 2649 -2,9 n.d. n.d. 110 -14,1 --- ----- ------ ----- ---- ---- ---- ---- --- ----- ---- ---- ---- ---- --- ----- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 139 766 4,5 n.d. n.d. 1865 -4,8 139 766 4,5 n.d. n.d. 1865 -4,8 --------------------------------------------- ----- ------- --- ---- ---- ---- ---- ------- --- ---- ---- ---- ---- JMK Miconos Grecia 73,40 2309 -75,4 n.d. n.d. 61 -62,3 2309 -75,4 n.d. n.d. 61 -62,3 --- ------- ------ ----- ---- ----- ---- ---- --- ----- ---- ----- ---- ---- --- ----- JSI Scíathos Grecia 73,40 873 40,1 n.d. n.d. 40 17,6 873 40,1 n.d. n.d. 40 17,6 --- -------- ------ ----- --- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- ---- ---- --- ---- JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 30 389 8,8 n.d. n.d. 300 -1,3 30 389 8,8 n.d. n.d. 300 -1,3 --- ---------------- ------ ----- ------ --- ---- ---- --- ---- ------ --- ---- ---- --- ---- KGS Cos Grecia 73,40 17 363 63,6 n.d. n.d. 319 29,1 17 363 63,6 n.d. n.d. 319 29,1 --- --- ------ ----- ------ ---- ---- ---- --- ---- ------ ---- ---- ---- --- ---- MJT Mitilene (Lesbos) Grecia 73,40 20 236 -2,6 n.d. n.d. 327 -4,4 20 236 -2,6 n.d. n.d. 327 -4,4 --- ---------------- ------ ----- ------ ---- ---- ---- --- ---- ------ ---- ---- ---- --- ---- RHO Rodas Grecia 73,40 58 673 6,3 n.d. n.d. 584 -3,9 58 673 6,3 n.d. n.d. 584 -3,9 --- ----- ------ ----- ------ --- ---- ---- --- ---- ------ --- ---- ---- --- ---- SMI Samos Grecia 73,40 9923 7,3 n.d. n.d. 234 -10,7 9923 7,3 n.d. n.d. 234 -10,7 --- ----- ------ ----- ---- --- ---- ---- --- ----- ---- --- ---- ---- --- ----- LIM Lima Perú(2) 70,01 1 824 375 9,3 24 915 -1,2 16 499 9,4 1 824 375 9,3 24 915 -1,2 16 499 9,4 --- ---- ------ ----- --------- --- ------ ---- ------ --- --------- --- ------ ---- ------ --- Fraport Twin Star 60,00 72 905 85,4 861 -50,6 801 33,5 72 905 85,4 861 -50,6 801 33,5 ----------------- ----- ------ ---- --- ----- --- ---- ------ ---- --- ----- --- ---- BOJ Burgas Bulgaria 60,00 13 043 24,1 856 -47,9 195 -6,7 13 043 24,1 856 -47,9 195 -6,7 --- ------ -------- ----- ------ ---- --- ----- --- ---- ------ ---- --- ----- --- ---- VAR Varna Bulgaria 60,00 59 862 > 100,0 4 -95,4 606 55,0 59 862 > 100,0 4 -95,4 606 55,0 En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados(2) -------------------------------------------------------- AYT Antalya Turquía 51,00 800 077 18,4 n.d. n.d. 5440 6,8 800 077 18,4 n.d. n.d. 5440 6,8 --- ------- ------- ----- ------- ---- ---- ---- ---- --- ------- ---- ---- ---- ---- --- HAJ Hannover Alemania 30,00 321 703 7,0 1894 17,0 4853 1,4 321 703 7,0 1894 17,0 4853 1,4 --- -------- -------- ----- ------- --- ---- ---- ---- --- ------- --- ---- ---- ---- --- LED San Petersburgo Rusia 25,00 1 079 174 9,8 n.d. n.d. 11 328 7,7 1 079 174 9,8 n.d. n.d. 11 328 7,7 --- --------------- ----- ----- --------- --- ---- ---- ------ --- --------- --- ---- ---- ------ --- XIY Xi'an China 24,50 3 308 664 -0,1 25 549 14,7 25 565 -0,3 3 308 664 -0,1 25 549 14,7 25 565 -0,3

Aeropuerto de Fráncfort(3) Enero de 2018 Mes % Acumulado anual 2018 % ------------- --- --- -------------------- --- Pasajeros 4 549 717 7,6 4 549 717 7,6 --------- --------- --- --------- --- Carga (fletes y correos) 170 686 1,3 170 686 1,3 ----------------------- ------- --- ------- --- Movimientos de aviones 36 816 8,6 36 816 8,6 ---------------------- ------ --- ------ --- MTOW (en toneladas métricas)4 2 336 738 6,5 2 336 738 6,5 ------------------ --------- --- --------- --- Pasajero/Pasajero-vuelo5 132,5 -1,3 132,5 -1,3 ------------------------ ----- ---- ----- ---- Factor de carga de asientos (%) 72,8 72,8 --------------------------- ---- ---- Tasa de puntualidad (%) 78,3 78,3 ---------------------- ---- ---- Aeropuerto de Fráncfort Cuota de pasajeros %6 Cuota de pasajeros %6 ---- ---- División regional Mes Acumulado anual ----------------- --- --------------- Continental 59,8 11,3 59,8 11,3 ----------- ---- ---- ---- ---- Alemania 11,0 5,5 11,0 5,5 -------- ---- --- ---- --- Europa (excl. ALE.) 48,9 12,6 48,9 12,6 ------------------ ---- ---- ---- ---- Europa occidental 40,5 12,2 40,5 12,2 ----------------- ---- ---- ---- ---- Europa oriental 8,4 14,8 8,4 14,8 --------------- --- ---- --- ---- Intercontinental 40,2 2,6 40,2 2,6 ---------------- ---- --- ---- --- África 4,9 8,1 4,9 8,1 ------ --- --- --- --- Oriente Medio 6,4 0,0 6,4 0,0 ------------- --- --- --- --- América del Norte 11,8 1,6 11,8 1,6 ----------------- ---- --- ---- --- América Central y Sudamérica 4,8 -1,3 4,8 -1,3 ---------------------------- --- ---- --- ---- Lejano Oriente 12,2 4,6 12,2 4,6 -------------- ---- --- ---- --- Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d. --------- --- ---- --- ----

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegada+salida, excluyendo tráfico en tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegada+salida); 2 Cifras preliminares; 3 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez, incl. aviación general), Carga (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez, en toneladas métricas), Movimientos (llegada+salida); 4 Solo tráfico entrante; 5 Tráfico previsto y chárter; 6 Cambio absoluto con respecto al año anterior en %; * Carga = flete y correo

