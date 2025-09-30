(Información remitida por la empresa firmante)

CIIF 2025: Shanghai Electric impulsa la resiliencia de la cadena de suministro energética e industrial global con innovaciones de vanguardia

Desde equipos avanzados de energía nuclear hasta robótica inteligente, la empresa pionera de la industria china presenta soluciones integradas para abordar los desafíos de la seguridad energética y la fabricación inteligente

SHANGHÁI, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727), líder mundial en la fabricación de equipos industriales y energéticos, presenta sus últimos avances en nuevos sistemas de energía y parques industriales con cero emisiones de carbono en la 25ª Feria Internacional de la Industria de China (CIIF 2025), celebrada del 23 al 27 de septiembre en Shanghái.

Con el lema "Nunca detengas la evolución", la exposición de Shanghai Electric en la CIIF 2025 recalca su compromiso de mejorar la resiliencia de la cadena de suministro global mediante energías limpias y la fabricación inteligente. La compañía busca acelerar la transición hacia un ecosistema industrial sostenible y de alta precisión ante la creciente demanda de seguridad energética y descarbonización.

Avances revolucionarios que impactan en toda la industria

En CIIF 2025, Shanghai Electric presentó innovaciones tecnológicas de alta gama, inteligentes y ecológicas en siete sectores: energía, industria, accionamientos, componentes, salud, protección ambiental, calefacción y refrigeración. Reconocida por sus contribuciones revolucionarias y su impacto, la empresa ganó cuatro Premios CIIF de Energía y dos Premios CIIF de Automatización Industrial, lo que la convierte en el expositor más premiado de la feria de este año. Entre los aspectos más destacados se incluyen:

Desarrollo de equipos centrales PWR avanzados y forjado a gran escala para Hualong One;

Turbinas de vapor ultrasupercríticas de última generación con capacidad de reducción de picos;

Turbina de gas de alta resistencia con mezcla de hidrógeno de 300 MW;

Sistema de almacenamiento de energía con batería de flujo líquido de hierro-vanadio de doble contenedor LDES n° 1 de 500 kW/2 MWh;

Desarrollo y aplicación de algoritmos inteligentes de fabricación y mantenimiento de equipos energéticos complejos;

Robot de escalada de tubos Spirit Python.

Como único proveedor de China de equipos para núcleos de reactores refrigerados por gas de alta temperatura, Shanghai Electric exhibió modelos de sus reactores Hualong One y Guohe One, demostrando su sólida capacidad en la fabricación de tecnologías de equipos de energía nuclear primaria de tercera y cuarta generación.

Desde el año 2000, Shanghai Electric ha sido un participante clave en el proyecto de fusión nuclear "Sol Artificial", consolidándose como uno de los proveedores más completos de equipos para núcleos de sistemas de reactores de fusión nuclear. En CIIF 2025, la compañía presentó componentes críticos de los sistemas de reactores, como la cámara de vacío, el escudo térmico, la caja de bobinas y el vaso Dewar. Estas exhibiciones destacaron la capacidad de innovación independiente de China en tecnología de fusión nuclear controlada.

La compañía también presentó el proyecto integrado de metanol verde eólico-biomasa de Taonan , la primera iniciativa de metanol verde a gran escala de China con certificación ISCC de la UE. El proyecto ofrece una vía escalable de "electricidad-hidrógeno-metanol" para la descarbonización en sectores como la aviación y el transporte marítimo.

Además, Shanghai Electric está fortaleciendo sus cadenas de suministro e impulsando la fabricación inteligente, ofreciendo soluciones integradas para la fabricación, la industria química, la metalurgia, las ciudades inteligentes y los parques industriales. Los centros de rectificado de alta precisión con precisión nanométrica para componentes de motores aeroespaciales y juntas robóticas mejoran la diversidad de la cadena de suministro global de fabricación de alta gama.

Aprovechando su diversa cartera industrial y las sinergias intersectoriales, Shanghai Electric ha logrado un ecosistema integral en robótica, que abarca cuerpos de robots, aplicaciones, componentes clave y equipos de fabricación básicos, para ofrecer soluciones de automatización resilientes y rentables para operadores globales de automatización industrial. La exposición en CIIF 2025 presentó robots especializados como LINGTENG (inspección de tuberías), LINGHANG (patrulla), LINGYAO (con patas de rueda), LINGKE (de doble brazo) y HENGSUN (sistema de cirugía de cadera), así como componentes de robots humanoides.

En un contexto donde la tradición se fusiona con la innovación, Shanghai Electric también presentó una exposición especial titulada "Un Siglo de Poder", con artefactos históricos, como el primer instrumento de medición de turbina de vapor de 6000 kW de China, que refleja el legado de ingeniería y la fiabilidad de la compañía, piedra angular para la ejecución de proyectos a gran escala en todo el mundo.

De cara al futuro, Shanghai Electric seguirá impulsando la evolución sinérgica en energía e industria, perfeccionando y modernizando nuestras tecnologías clave hacia un futuro definido por la innovación industrial y la fabricación inteligente sin límites. Con nuevas fuerzas productivas de calidad como motor clave del desarrollo de alta calidad, Shanghai Electric aspira a impulsar la nueva industrialización de Shanghái y China mediante un crecimiento impulsado por la innovación, avances tangibles y una transformación de vanguardia.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2783607... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ciif-2025-shanghai-electric-impulsa-la-resiliencia-de-la-cadena-de-suministro-energetica-e-industrial-global-302571308.html