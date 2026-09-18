(Información remitida por la empresa firmante)

-Circana mejora Unify+ con Analysis Builder impulsada por IA para una elaboración de informes más rápida e intuitiva

La experiencia de creación rediseñada en la solución Unify+ genera gráficos listos para presentaciones y resúmenes de conclusiones, con opciones de exportación a PowerPoint, Excel y PDF

CHICAGO, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Circana, LLC, un líder en transformar datos de consumidores en crecimiento, anunció hoy Analysis Builder, una nueva mejora impulsada por IA para la solución Unify+™. Analysis Builder ofrece a los usuarios de Unify+ una forma más rápida e intuitiva de crear, personalizar y compartir análisis de mercado, eliminando gran parte del trabajo manual que media entre la extracción de datos y el informe final.

"La IA está transformando la forma en que las empresas convierten los datos en acciones, y Circana se centra en hacer que esa transformación sea práctica, escalable y valiosa para nuestros clientes", afirmó Stuart Aitken, presidente y consejero delegado de Circana. "Con Analysis Builder, facilitamos a los usuarios la obtención de información clave con mayor rapidez, la toma de decisiones con mayor confianza y el impulso del crecimiento en un mercado cada vez más complejo".

Analysis Builder, integrado en Unify+, pone el poder de la IA directamente en manos de cada cliente. Esta herramienta agiliza la creación, personalización y compartición de análisis, lo que ayuda a reducir el tiempo dedicado a elaborar informes y a aumentar el tiempo destinado a actuar en función de lo que revelan los datos.

Nuevas capacidades impulsadas por IA

Esta mejora introduce funcionalidades basadas en IA diseñadas para acelerar el análisis y la toma de decisiones:

Galería de visualización: Genera visualizaciones listas para presentaciones y con precisión de píxel mediante un solo clic; disponibles en línea o para exportar a PowerPoint, Excel o PDF.

Genera visualizaciones listas para presentaciones y con precisión de píxel mediante un solo clic; disponibles en línea o para exportar a PowerPoint, Excel o PDF. Perspectivas con IA: Utiliza un agente de análisis impulsado por IA para obtener titulares y resúmenes de información basados en datos en cuestión de segundos, además de una funcionalidad de consulta que permite a cada usuario personalizar el análisis de la IA según las necesidades específicas de sus informes.

"Analysis Builder refleja nuestro enfoque continuo en facilitar el acceso y la comprensión de los insights, así como la capacidad de actuar en función de ellos", afirmó Robert Bird, vicepresidente ejecutivo y director general de Liquid AI en Circana. "Al combinar una experiencia más intuitiva en Unify+ con capacidades avanzadas de IA, ayudamos a los clientes a dedicar menos tiempo a elaborar informes y más tiempo a aplicar los insights a las decisiones que impulsan el crecimiento".

Analysis Builder estará disponible a nivel mundial para los clientes a principios del cuarto trimestre de 2026.

Acerca de Circana

Circana es líder en el suministro de tecnología, IA y datos a empresas de bienes de consumo de alta rotación, fabricantes de bienes duraderos y minoristas que buscan optimizar sus negocios. El análisis predictivo y la tecnología de Circana permiten a los clientes medir su cuota de mercado, comprender el comportamiento subyacente del consumidor que la impulsa y acelerar su crecimiento. La plataforma tecnológica Liquid Data de Circana se basa en un amplio conjunto de datos de alta calidad y algoritmos inteligentes entrenados con seis décadas de experiencia en el sector. Con Circana, los clientes pueden tomar medidas inmediatas para preparar sus estrategias de crecimiento para el futuro y evolucionar en una economía cada vez más compleja, dinámica y en constante cambio. Obtenga más información en circana.com.

Contacto para medios de Circana

Shelley HughesE-mail: shelley.hughes@circana.com312-731-1782

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