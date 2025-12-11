Cision adquiere Trajaan y expande la inteligencia artificial y de búsqueda en sus plataformas

Cision Acquires Trajaan, Expanding AI and Search Intelligence Across Its Platforms - CISION LTD./PR NEWSWIRE

Esta adquisición se basa en la asociación entre Brandwatch y Trajaan en agosto de 2025, que unifica la información sobre consumo, búsqueda e inteligencia artificial generativa en un único ecosistema.

CHICAGO, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cision, líder mundial en inteligencia de consumo y medios, anunció hoy la adquisición de Trajaan, la plataforma de inteligencia de búsqueda líder en la industria. Esta adquisición acelera significativamente la estrategia de inteligencia artificial y datos de Cision y ofrece a los clientes una visión más completa del comportamiento del consumidor, que abarca lo que buscan, lo que dicen y lo que planean hacer.

La tecnología de Trajaan, que captura el comportamiento de búsqueda geolocalizado y siempre activo en buscadores tradicionales, plataformas de comercio electrónico, redes sociales y asistentes emergentes de GenAI, se integrará en la cartera de Cision, incluyendo Brandwatch, CisionOne, PR Newswire y los Servicios de Insights de Cision. Esta integración permitirá a los equipos de marketing y comunicación pasar del análisis descriptivo a la inteligencia predictiva, lo que les permitirá anticipar tendencias, comprender la intención y tomar decisiones estratégicas con mayor rapidez y seguridad.

Una nueva era de inteligencia del consumidor

Una visión unificada de voz e intención Los clientes ahora podrán combinar la información de redes sociales y medios con la inteligencia de búsqueda para validar tendencias, pronosticar la demanda y comprender mejor las motivaciones de los consumidores.

Visibilidad del descubrimiento impulsado por GenAI A medida que la IA generativa influye cada vez más en las decisiones de compra, Trajaan ofrece a las marcas claridad sobre cómo las plataformas de IA interpretan, resumen y recomiendan productos, categorías y competidores.

Toma de decisiones más rápida y segura Los datos geoespecíficos y siempre disponibles de Trajaan permiten a las organizaciones detectar microtendencias con antelación, anticipar cambios en las categorías, identificar riesgos de marca con mayor rapidez y actuar con mayor precisión.

Esta adquisición marca un hito importante en la hoja de ruta de productos de IA de Cision y refuerza aún más las capacidades de análisis integral de Brandwatch, PR Newswire y CisionOne.

"La adquisición de Trajaan es una extensión natural de la alianza anunciada con Brandwatch a principios de este año", declaró Guy Abramo, consejero delegado de Cision. "Al integrar Trajaan plenamente en el ecosistema de Cision, unificamos la inteligencia de búsqueda, el análisis conversacional y el análisis basado en IA para ofrecer a los clientes una comprensión más profunda y predictiva del 'por qué' del comportamiento del consumidor, desde las preguntas que formulan hasta las señales que configuran la demanda".

"Unirnos a Cision nos permite ampliar nuestra tecnología y visión a nivel mundial", afirmó Matthieu Danielou, consejero delegado de Trajaan. "Juntos podemos ayudar a las marcas a comprender qué buscan las personas, de qué hablan y cómo las plataformas GenAI influyen en sus decisiones, mucho antes de que las tendencias se generalicen".

