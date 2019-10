Cision anuncia el segundo evento CommsCon anual

Publicado 16/10/2019 10:01:36 CET

LONDRES, 16 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Cision [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2610534-1&h=4197287735&u...] , un proveedor global líder en software de medios ganados y servicios para profesionales del ámbito de las relaciones públicas y comunicaciones de marketing, ha anunciado hoy que acogerá la segunda edición del evento CommsCon anual. La conferencia, que tendrá lugar el 26 de noviembre en Londres, reunirá a expertos comentaristas y mesas redondas con debates sobre una serie de temas relacionados con la evolución de las comunicaciones y las relaciones públicas. La agenda ha sido elaborada en colaboración con PRWeek y CorpComms e incluye discursos inaugurales, mesas redondas y sesiones de estudio de casos.

"Cision está encantada por acoger la CommsCon London por segundo año consecutivo, proporcionando una plataforma exclusiva para que los líderes de la comunicación se conecten y aprendan los unos de los otros", dijo Keir Fawcus, vicepresidente sénior de Cision para la región EMEA. "Ansiamos entablar conversaciones inspiradoras capaces de aportar a los delegados conocimientos e ideas que puedan llevarse consigo y utilizar en sus propias organizaciones".

CommsCon consiste en una jornada completa de charlas y debates concebidos para aportar ideas y avivar el debate con el que inspirar a los líderes a la hora de planificar su estrategia de comunicación para 2020. Las sesiones incluyen:

-- Discurso inaugural: Unmasking the Fleet Street Fox (Desenmascarando a Fleet Street Fox) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2610534-1&h=1298379444&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610534-1%26h%3D242000 2585%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcommscon.cision.co.uk%252Fagenda%253Fitem %253D5182%26a%3DKeynote%253A%2BUnmasking%2Bthe%2BFleet%2BStreet%2BFox&a= Discurso+inaugural%3A+Unmasking+the+Fleet+Street+Fox+(Desenmascarando+a+ Fleet+Street+Fox)] - Fleet Street Fox, también conocida como Susie Boniface, columnista, comentarista y autora del Daily Mirror, describe cómo el hecho de ser una bloguera anónima con un gran número de seguidores en redes sociales le permitió escribir de manera polémica y auténtica, y por qué decidió sacarse la careta. -- Caso práctico: The Font of all Wisdom - Modernising One of the World's Oldest Brands (La fuente de toda sabiduría: modernizar una de las marcas más antiguas del mundo) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2610534-1&h=4240221298&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610534-1%26h%3D112539 0903%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcommscon.cision.co.uk%252Fagenda%253Fitem %253D5185%26a%3DCase%2Bstudy%253A%2BThe%2BFont%2Bof%2Ball%2BWisdom%2B-%2 BModernising%2BOne%2Bof%2Bthe%2BWorld%2527s%2BOldest%2BBrands&a=Caso+pr% C3%A1ctico%3A+The+Font+of+all+Wisdom+-+Modernising+One+of+the+World%27s+ Oldest+Brands+(La+fuente+de+toda+sabidur%C3%ADa%3A+modernizar+una+de+las +marcas+m%C3%A1s+antiguas+del+mundo)] - Escuche a Adrian Harris, director de la división digital de la Iglesia de Inglaterra, quien compartirá su estrategia sobre cómo transformó sus comunicaciones digitales, incluida la galardonada campaña de Alexa Skill. -- Mesa redonda: What's around the corner? (¿Qué nos espera a la vuelta de la esquina?) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2610534-1&h=2943194506&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610534-1%26h%3D202891 3077%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcommscon.cision.co.uk%252Fagenda%253Fitem %253D5189%26a%3DPanel%2Bdiscussion%253A%2BWhat%2527s%2Baround%2Bthe%2Bco rner%253F&a=Mesa+redonda%3A+What%27s+around+the+corner%3F+(%C2%BFQu%C3%A 9+nos+espera+a+la+vuelta+de+la+esquina%3F)] - Olvídate del Brexit y de las jugarretas políticas. Los profesionales de la comunicación necesitan tener la capacidad de explorar nuevos horizontes e identificar los problemas que podrían afectar a sus organizaciones en el futuro. Nuestra mesa redonda de expertos compartirá sus predicciones sobre las cuestiones globales emergentes que deberían añadirse a la lista.

-- Martes 26 de noviembre de 2019 -- Horario: 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde -- Lugar de celebración: Hawker House, Canada Street, Londres SE16 7PJ

Cision Ltd es un proveedor global líder en software de medios ganados y servicios para profesionales del ámbito de las relaciones públicas y comunicaciones de marketing. El software de Cision permite a los usuarios identificar personas influyentes relevantes, elaborar y distribuir contenido estratégico, y medir el impacto significativo. Cision da empleo a más de 4000 trabajadores y tiene oficinas en 22 países del continente americano, la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), y la región Asia-Pacífico (APAC). Para obtener más información sobre sus galardonados productos y servicios, entre los que se incluye Cision Communications Cloud®, visite www.cision.co.uk y siga a @CisionUK en Twitter.

Rebecca Dersh

directora de RR. PP.cisionpr@cision.com[mailto:cisionpr@cision.com]

