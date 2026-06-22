(Información remitida por la empresa firmante)

-Cision lanza el análisis de cobertura con IA en CisionOne para ayudar a los equipos de relaciones públicas a pasar de la cobertura a la acción

El análisis de cobertura mediante IA ayuda a los comunicadores a comprender la historia detrás de su cobertura mediática, a descubrir las narrativas clave y a identificar qué hacer a continuación

CHICAGO, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cision, líder mundial en inteligencia de consumo y medios de comunicación, ha dado a conocer hoy el lanzamiento del análisis de cobertura mediante IA, una nueva función de su galardonada plataforma CisionOne.

Integrado directamente en el flujo de trabajo de relaciones públicas, el análisis de cobertura con IA ayuda a los equipos de comunicación a comprender rápidamente el significado de su cobertura mediática, las narrativas emergentes y las acciones a seguir. Revela los temas clave en la cobertura y ofrece sugerencias personalizadas para los siguientes pasos, contextualizando el análisis según los objetivos específicos del equipo y facilitando así el paso de la elaboración de informes a la formulación de recomendaciones.

El lanzamiento llega en un momento crucial para los equipos de relaciones públicas. Los profesionales de la comunicación gestionan más información que nunca, desde menciones en los medios y análisis de opinión hasta conversaciones en redes sociales, noticias de última hora y la actividad de la competencia. Sin embargo, una mayor cantidad de datos no siempre se traduce en mayor claridad. Muchos equipos siguen enfrentándose a la misma pregunta: ¿Qué significa realmente toda esta cobertura y qué debemos hacer a continuación?

A pesar de que la generación de resúmenes mediante IA facilita el procesamiento de grandes volúmenes de información, muchas herramientas aún ofrecen resultados demasiado generales o genéricos para guiar la toma de decisiones. El análisis de cobertura mediante IA aborda esta deficiencia al proporcionar información no solo exhaustiva, sino también relevante para prioridades específicas.

Al mismo tiempo, los equipos de relaciones públicas sienten mayor presión este año para lograr mejores resultados a pesar de los presupuestos más ajustados y la menor cantidad de recursos, según el Informe Inside PR 2026 de Cision. El análisis de cobertura con IA ayuda a abordar este desafío, al reducir el tiempo que los equipos dedican a interpretar manualmente la cobertura y al permitirles pasar más rápidamente de la elaboración de informes a la formulación de recomendaciones.

"Los equipos de relaciones públicas tienen ahora más acceso a datos que nunca, pero los datos sin claridad solo generan más confusión", afirmó Amy Jones, directora de marketing de Cision. "El análisis de cobertura mediante IA ayuda a los equipos a comprender la historia detrás de su cobertura, identificar las narrativas relevantes y actuar con mayor seguridad. Se trata de ayudar a los comunicadores a dedicar menos tiempo a descifrar información y más tiempo a asesorar a la empresa".

Con el análisis de cobertura mediante IA, los usuarios pueden revisar la cobertura de un tema, marca, campaña o competidor seleccionado y visualizar rápidamente las narrativas, los temas y los factores clave que dan forma a la conversación. Esta función proporciona recomendaciones, adaptadas a objetivos y prioridades específicas, para ayudar a los equipos a decidir dónde responder, qué destacar y dónde se requieren acciones adicionales.

El análisis de cobertura con IA está diseñado para ayudar a los equipos de relaciones públicas modernos a:

Comprender la historia completa detrás de la cobertura mediática

Identificar al instante las narrativas clave sobre marcas, clientes y competidores

Transformar la sobrecarga de información en perspectivas cruciales y acciones concretas

Pasar de simplemente informar datos a asesorar sobre los próximos pasos

Un hito en la evolución de la IA de Cision

El lanzamiento del análisis de cobertura mediante IA forma parte de la continua inversión de Cision en flujos de trabajo de comunicación impulsados por IA. Al integrar la monitorización, el análisis, la elaboración de informes y la toma de decisiones en una sola plataforma, CisionOne ayuda a los equipos de relaciones públicas y comunicación a comprender las señales relevantes y a actuar con mayor seguridad.

Obtenga más información sobre las capacidades impulsadas por IA de CisionOne

Acerca de Cision

Cision es líder mundial en inteligencia de consumidores y medios, así como en soluciones de comunicación e interacción. Proporcionamos a los profesionales de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y redes sociales las herramientas que necesitan para destacar en el mundo actual, impulsado por los datos. Nuestra amplia experiencia, alianzas exclusivas de datos y productos galardonados, como CisionOne, Brandwatch, Trajaan y PR Newswire, permiten a más de 75.000 empresas y organizaciones, incluyendo el 84% de las empresas Fortune 500, ver y ser vistas, comprender y ser comprendidas por las audiencias que más les importan.

Contacto con los Medios: Relaciones Públicas de Cision CisionPR@cision.com

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