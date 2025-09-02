Cision nombra a Gianna Jackson directora de Ingresos para las Américas

(Información remitida por la empresa firmante)

Líder con amplia experiencia en ingresos que impulsará una ambiciosa estrategia de crecimiento en toda la región.

CHICAGO, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cision, líder mundial en inteligencia de medios y del consumidor, anunció hoy el nombramiento de Gianna Jackson como directora de Ingresos para las Américas, reportando al director de Ingresos Globales, Steve Boyes.

En este puesto, Gianna liderará la estrategia comercial y la ejecución de Cision en el continente americano, ayudando a la empresa a alcanzar sus ambiciosos objetivos de crecimiento y al mismo tiempo ofrecer un valor excepcional a los clientes.

Gianna aporta más de dos décadas de experiencia en liderazgo en empresas globales de tecnología y SaaS, como InMoment y OpenText. En InMoment, ayudó a escalar las operaciones de ingresos e impulsó un crecimiento significativo de clientes en cuentas empresariales. En OpenText, ocupó puestos de alta dirección donde creó y desarrolló equipos de alto rendimiento, fortaleció la ejecución de la salida al mercado y amplió el impacto en los clientes a gran escala.

"Estoy encantada de unirme a Cision en un momento tan emocionante", afirmó Gianna Jackson, directora de Ingresos para las Américas. "La plataforma, los productos y el equipo de Cision están en una posición privilegiada para ayudar a los clientes a descubrir el poder de la inteligencia de medios y del consumidor. Espero con interés trabajar con Steve, el equipo de liderazgo ejecutivo y todo el equipo de las Américas para impulsar el crecimiento y fortalecer nuestras alianzas con los clientes".

"Gianna es una líder consolidada con una trayectoria de liderazgo en el crecimiento y la creación de equipos de primer nivel", afirmó Steve Boyes, director global de Ingresos de Cision. "Su experiencia y liderazgo serán clave para alinear nuestra estrategia comercial global, acelerar el rendimiento de los ingresos y ayudar a los clientes a alcanzar el éxito".

Gianna también se unirá al Equipo de Liderazgo Ejecutivo (ELT) de Cision, lo que refleja la importancia de su papel en la configuración de la estrategia de crecimiento a largo plazo de la empresa.

Acerca de Cision

Cision es líder mundial en inteligencia de consumo y medios, engagement y soluciones de comunicación. Equipamos a los profesionales de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y redes sociales con las herramientas necesarias para destacar en el mundo actual, impulsado por los datos. Nuestra amplia experiencia, nuestras exclusivas alianzas de datos y nuestros productos galardonados, como CisionOne, Brandwatch y PR Newswire, permiten a más de 75.000 empresas y organizaciones, incluyendo el 84 % de las de la lista Fortune 500, ver y ser vistas, comprender y ser comprendidos por sus audiencias más importantes.

