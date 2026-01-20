Clapp Finance lanza Flexible Savings: Hasta 5,2% TAE con acceso instantáneo

(Información remitida por la empresa firmante)

PRAGA, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Clapp Finance, una plataforma integral de gestión de criptomonedas, ha presentado Flexible Savings (Ahorros Flexibles). Este producto de alto rendimiento permite a los usuarios obtener intereses competitivos en criptomonedas, monedas estables y euros sin bloquear fondos, ofreciendo una forma segura y líquida de generar riqueza dentro de la app.

El lanzamiento responde a la creciente demanda de ingresos pasivos en activos digitales. Ofrece hasta un 5,2% de TAE en activos como EUR, BTC, ETH y stablecoins, con capitalización diaria y acceso instantáneo.

"La gente quiere que su dinero crezca sin estar atado", afirmó Ilya Stadnik, consejero delegado de Clapp Finance. "Los bancos ofrecen tipos de interés bajos; muchos productos de criptomonedas requieren bloqueos. Flexible Savings cambia eso: te permite obtener un alto rendimiento manteniendo el acceso total a tus fondos. Este es el inicio de nuestra plataforma para ingresos diversificados, con Ahorros Fijos próximamente, para darte control total sobre tu patrimonio".

Características principales de Clapp Flexible Savings

Alto rendimiento, sin bloqueos: Gane hasta un 5,2 % TAE. Retire cualquier cantidad, cuando quiera.

Gane hasta un 5,2 % TAE. Retire cualquier cantidad, cuando quiera. Capitalización diaria: El interés se añade cada 24 horas.

El interés se añade cada 24 horas. Compatibilidad con múltiples activos: Gane con EUR, USDC, USDT, BTC y ETH.

Gane con EUR, USDC, USDT, BTC y ETH. Seguro y regulado: Los activos están protegidos por Fireblocks; Clapp es un VASP registrado en la UE.

Los activos están protegidos por Fireblocks; Clapp es un VASP registrado en la UE. Totalmente integrado: Gestione sus ahorros sin problemas desde su billetera Clapp, junto con sus operaciones, líneas de crédito y carteras.

Redefiniendo el ahorro con una flexibilidad sin precedentes

En Clapp, sus ahorros forman parte de su estrategia financiera. Obtenga rentabilidad y transfiera fondos al instante para operar, gestionar crédito o invertir, todo sin comisiones ni retrasos. Esta liquidez fluida es ideal para un fondo de emergencia, objetivos o capital inactivo.

Tasas TAE actuales

EUR, USDC, USDT: 5,2% APY

Ethereum (ETH): 4,2% APY

Bitcoin (BTC): 3,2% APY

El lanzamiento responde al crecimiento explosivo, que se multiplicó por 13, del sector de las stablecoins con rendimiento en menos de dos años, lo que pone de manifiesto un cambio importante a medida que los inversores buscan ingresos pasivos fiables más allá de las finanzas tradicionales.

¿Listo para empezar a generar ingresos?

Los usuarios pueden activar Clapp Flexible Savings en segundos desde la app, comenzando con tan solo 10 € o el equivalente a 10 dólares.

Acerca de Clapp Finance

Clapp es una fintech con sede en la UE, fundada en 2025, que ofrece una plataforma de criptomonedas integral. Su monedero, plataforma de intercambio, ahorros, carteras y líneas de crédito integrados conectan CeFi y DeFi con herramientas intuitivas para más de 130 países.

